"Altă Plasă" este un single de pe albumul "Poezii alese Vol I", o coproducție FiRMA - Radio România, prin editura Casa Radio. Noul proiect discografic reunește un set de nouă piese compuse de Daniel Rocca pe versurile poeților români, clasici și contemporani.

Pentru această piesă, muzica este interpretată de trupa FiRMA cu vocea poetei Adela Greceanu, autoarea versurilor pe care aceasta le-a lecturat pentru Radio România. Anterior acestui single, au fost lansate "În Lemn" (Nina Cassian), "Spațiu Viral" (Elena Vlădăreanu), "Dacă ne-am ucide unul pe altul" (Ana Blandiana), "Vis cu Cai" (Leonid Dimov), "O, rămâi" (Mihai Eminescu) și "Rar" (George Bacovia).

Albumul "Poezii alese Vol I" este disponibil în format CD și online pe iTunes, Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon, etc, și a fost lansat pe 17 decembrie 2018 în cadrul unui eveniment ce a avut loc la Humanitas Cișmigiu. Au fost invitate poetele Svetlana Cârstean, Adela Greceanu și Elena Vlădăreanu, nume ce apar pe acest material discografic.

Aflată în metamorfoză continuă, FiRMA transpune publicul în universuri paralele de la un material discografic la altul. În ultimii ani, acesta a fost invitat să călătorească alături de ei prin (des)cântecele incluse pe dublul album ”Descântece. Vol 1 & 2” și să experimenteze live, la maximă intensitate, trăirile personajelor din lumea teatrului prin cele nouă piese create și interpretate în spectacolul "Deșteptarea Primăverii".

FiRMA și-a reconfirmat în toate contextele poziția printre cele mai importante și fascinante trupe de alternative din România, prin acordurile originale, lirica subtilă și printr-o poveste vizuală inovatoare, la baza căreia stă viziunea grafică și regizorală a solistului Daniel "Rocca" Stoicea.

Trupa a îmbinat genuri muzicale precum rock, pop, synth, funk, blues & trip-hop, punând întotdeauna pasiune pentru sunetul de calitate şi compoziţia originală, de la începuturile lor ieşite din tipare din anii 2000, până la fervoarea maturităţii actuale.

FiRMA a fost prima trupă românească nominalizată la o secțiune internațională ("New Sounds of Europe") și invitată la gala MTV European Music Awards în 2007 la München, după ce în 2004 fusese nominalizată la MTV European Music Awards la categoria "Best Romanian Act" și "Best Rock Band" la MTV Romanian Music Awards în 2005.

FiRMA înseamnă Daniel "Rocca" Stoicea (voce, chitară), Sorin Erhan (bass, chitară acustică), Adrian Coman (chitară, chitară solo), Alex Gavril (chitară), "Barbuță" Constantin Bărbășelu (tobe, percuție).