Lyric Video: Demi Lovato - Dancing With The Devil

Lunga luptă a lui Demi Lovato cu adicția este sursa de inspirație a noului single "Dancing with the Devil", o baladă puternică și reprezentativă pentru documentarul cu același titlu. În 2018, artista a fost internată în spital în urma unei supradoze, acest moment marcând-o profund fizic și emoțional.

"Am depășit o linie pe care nu o mai depășisem, în lumea adicției. E intersant că am avut nevoie de o perioadă de izolare pentru a trece peste acest episod traumatizant. Nu mi-am luat niciodată suficient timp pentru a săpa adânc și a lucra la lucrurile care mă măcinau", povestește Demi Lovato în primul episod al documentarului "Dancing with the Devil", disponibil pe canalul de YouTube al artistei.

Piesa "Dancing with the Devil" se regăsește și pe noul album al artistei. Materialul este gândit ca o coloană sonoră pentru documentarul în patru părți al cântăreței.

Tracklist Demi Lovato - "Dancing with the Devil…The Art of Starting Over":

Prelude

1. Anyone

2. Dancing with the Devil

3. ICU (Madison's Lullabye)

The Art of Starting Over

4. Intro

5. The Art of Starting Over

6. Lonely People

7. The Way You Don't Look At Me

8. Melon Cake

9. Met Him Last Night (feat. Ariana Grande)

10. What Other People Say (Demi Lovato & Sam Fischer)

11. Carefully

12. The Kind of Lover I Am

13. Easy (Demi Lovato & Noah Cyrus)

14. 15 Minutes

15. My Girlfriends Are My Boyfriend (feat. Saweetie)

16. California Sober

17. Mad World

18. Butterfly

19. Good Place