Chitaristul Metallica, Kirk Hammet anunţă primul său album solo, "Portals"

De mai bine de 4 decenii, Metallica scrie istorie în industria muzicală. Nu doar cifrele de vânzări spun asta, ci și capacitatea formației de a câștiga constant fani și de a sfida trecerea timpului și a trendurilor fără a se dezice de stilul ce a consacrat-o.

"The Black Album", discul considerat de către mulți albumul-cult al trupei Metallica, împlinește anul acesta 30 de ani, iar Kirk Hammett e conștient de impactul major pe care l-a avut asupra muzicii rock și nu numai.

"Indiferent de cât de mult s-ar schimba și transforma cultura modernă, e ceva în compoziția acestui album care continuă să rezoneze cu oameni din toate colțurile lumii. Și vorbesc literalmente de toate colțurile lumii, pentru că albumul ăsta e mare peste tot", a declarat Hammett într-un interviu acordat pentru Classic Rock Magazine.

Kirk Hammett: "Faptul că posturile de radio au îmbrățișat sound-ul nostru - agresivitatea noastră - a ajutat ca întreaga mișcare grunge să crească"

Chitaristul Metallica își amintește cât de influent a fost acest album chiar de la momentul lansării, povestind cât de mare fan a fost Kurt Cobain și ce implicații a avut succesul heavy metal-ului la momentul respectiv.

"Kurt Cobain a venit la unul dintre show-urile noastre din Seattle, din cadrul turneului de promovare a albumului "Black". Îl știam pe Kurt destul de bine și ne întâlneam relativ frecvent. Era un fan Metallica destul de înflăcărat. Am fost surprins să constat cât de mare fan Metallica era. Faptul că posturile de radio au îmbrățișat sound-ul nostru - agresivitatea noastră - a ajutat ca întreaga mișcare grunge să crească. La relativ scurtă vreme de la lansarea albumului "Black", Nirvana a lansat "Nevermind". Îmi place să cred că am avut o oarecare influență asupra felului în care Nirvana a fost acceptată."

Aniversarea lansării emblematicului "The Black Album" va fi marcată de un LP cu 53 de cover-uri după cele 12 piese de pe acest material. "The Metallica Blacklist" apare pe 30 septembrie, toate veniturile obținute din vânzarea acestui LP mergând către ONG-ul trupei Metallica, All Within My Hands Foundation, și către California Vipassana Center. De pe acest LP au fost lansate deja o serie de cover-uri, printre care două versiuni de "Nothing Else Matters" (Miley Cyrus și Phoebe Bridgers), un "Enter Sandman" cântat de Weezer și un "Wherever I May Roam" reinterpretat de J Balvin.