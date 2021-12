Urmărește-i pe Harry, Ron și Hermione într-un nou trailer pentru "Harry Potter Reunion Special" - VIDEO

Sala de festivități de la Hogwarts, gara King's Cross, camera comună a Casei Cercetașilor sau clasa în care aveau loc lecțiile de poțiuni sunt doar câteva locuri familiare pe care fanii le pot revedea în noul trailer al episodului special. Mai mult, aceștia vor fi acompaniați din nou de Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Tom Felton, Helena Bonham Carter sau Ralph Fiennes în lumea spectaculoasă a vrăjitorilor.

Atât cărțile, cât și filmele "Harry Potter" au jucat un rol important în viețile multor copii și adulți. Povestea complexă, personajele memorabile, locurile pline de magie sunt doar câteva elemente ce au creat niște portaluri prin care fiecare dintre noi a putut evada într-o lume mai fascinantă. La 20 de ani de la lansarea primului film din serie, universul lui Harry Potter ne oferă încă o dată ocazia de a visa mai mult și mai frumos.

"Când lucrurile devin cu adevărat apăsătoare și vremurile sunt foarte grele, e ceva la <<Harry Potter>> ce face viața mai prosperă", spune Emma Watson în trailer.

"Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" va avea premiera pe HBO Max pe 1 ianuarie 2022. Mai mult, episodul va fi difuzat pe TBS și Cartoon Network în primăvara anului 2022, înainte de lansarea celui mai recent film spin-off Harry Potter, "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore".

Episodul special va aprofunda povestea deja cunoscută, prin adăugări de interviuri și conversații cu membrii distribuției. Printre alte fețe cunoscute ce vor apărea în episodul special se numără Robbie Coltrane, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch sau Ian Hart.

VIDEO: Trailer "Harry Potter Reunion Special"