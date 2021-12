Evanescence a lansat piesa "Across the Universe", cover după Beatles

Noul track a debutat pe 17 decembrie şi este un cover cu un puternic element orchestral, amintind de perioada "Synthesis" de la Evanescence. "Across the Universe" sună a melodie de pe coloana sonoră a unui joc video sau a unui film. Personal mi-a amintit de filmul "Across the Universe", construit din piese Beatles pentru a spune povestea unor tineri îndrăgostiţi în vremea războiului din Vietnam şi a protestelor şi mişcării hippie din anii '70. O are pe Evan Rachel Wood în rol pivotal.

Similaritatea cu perioada "Synthesis" nu este o coincidenţă, deoarece piesa a fost interpretată în premieră în cadrul turneului cu acelaşi nume din 2018. Fanii cunoşteau doar versiunea live a acestui cover, care a aprut pe discul doi din colecţia "A Live Session From Rock Falcon Studio". Ei bine în decembrie 2021 coverul legendei britanice a primit şi o versiune de studio, pe care fanii o pot savura, cu o orchestraţie perfect înregistrată.

Ultimul album lansat de Evanescence a fost "The Bitter Truth", care a debutat pe 26 martie 2021. A ajuns pe locul 4 în topurile din UK şi a fost cel mai bine vândut album rock şi rock alternativ din SUA la începutul anului conform Nielsen Music Connect. A prins şi top 10 iTunes în 22 de ţări. Materialul a fost înregistrat pe parcursul pandemiei şi reflectă o realitate întunecată pe care am trăit-o cu toţii în lockdown. Muzica a fost produsă de Nick Raskulinecz, acelaşi "maestru al butoanelor" care a lucrat şi la albumul "Evanescence" din 2011.

Evanescence va reveni la Bucureşti în iunie 2022, urmând a cânta la Arenele Romane. Acolo i-am văzut pe Amy Lee and co în septembrie 2019, pentru a cincea oară în ţara noastră. Atunci am aflat că solista şi-a făcut primul paşaport pentru a veni în România, unde a filmat clipul pentru hitul "Bring Me to Life".