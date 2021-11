Britney Spears anunță un interviu cu Oprah și le mulțumește fanilor: "Mi-ați salvat viața"

"Framing Britney Spears", documentarul difuzat de Hulu anul trecut, a înflăcărat și mai mult mișcarea #FreeBritney, conducând la câteva schimbări majore în viața artistei. După o audiere publică, intens dezbătută în media, Britney a obținut dreptul de a-și alege propriul avocat. Această schimbare a fost un element cheie în întregul proces, Mathew Rosengart, reputatul avocat de la Hollywood, devenindu-i reprezentant legal și luptând în instanță pentru recuperarea drepturilor pe care artista le-a pierdut în urmă cu 13 ani, când a intrat sub tutela tatălui ei.

Britney se află, în prezent, pe punctul de a rupe actuala înțelegere legală, ce nu-i permite artistei nici măcar să aibă copii. Tatăl lui Britney se va prezenta în curând în fața instanței, care va lua o hotărâre cu privire la îndepărtarea lui din rolul de tutore.

"Britney vs Spears", un potențial pion cheie în viitoarele audieri

În tot acest context tulbure, Netflix anunță lansarea unui nou documentar despre viața lui Britney Spears. În acest film va fi prezentat întregul parcurs al artistei, de la debutul pe scenă, până în prezent, insistându-se pe ultimii 13 ani. Realizat de Erin Lee Carr, ce se află în spatele documentarelor "At The Heart of Gold: Inside The USA Gymnastics Scandal" și "I Love You, Now Die: The Commonwealth Vs. Michelle Carter", filmul "Britney vs Spears" promite să scoată la iveală detalii revelatoare, ce nu au mai fost prezentate publicului până acum. În scurta prezentare de pe Netflix sunt punctate elementele cheie din documentar - portretizarea omului din spatele artistului și lupta continuă pentru libertate.

"Lumea știe de Britney Spears: omul de pe scenă, artistul, figura emblematică în cultura pop. În ultimii ani, totuși, numele ei a fost în strânsă legătură cu un alt termen, mult mai misterios: tutela parentală (conservatorship). Documentarul "Britney vs Spears" prezintă povestea explozivă a vieții lui Britney și a eforturilor sale publice și private de a-și obține libertatea. Bazat pe ani de muncă de investigație, interviuri în exclusivitate și noi documente, acest film prezintă un portret temeinic documentat al traiectoriei sale: de la fata din vecini la femeia ținută captivă de faimă, familie și obligații legale. Viața lui Britney este prezentată fără a utiliza imaginile traumatizante care au definit-o în trecut."

"Britney vs Spears" va avea premiera pe Netflix pe 28 septembrie, chiar cu o zi înainte ca Jamie Spears să fie audiat, documentarul putând avea, astfel, un impact decisiv în decizia curții de a-l menține sau nu ca tutore legal pe tatăl lui Britney.

VIDEO Trailer: "Britney vs Spears"