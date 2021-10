Vlad Dobrescu: "Cam toată lumea a început să vrea, la un moment dat, să fie CTC"

Vlad Dobrescu, unul dintre cei mai respectați rapperi din România, i-a povestit lui DJ Gojira, în "Aproximativ discuții", cum a ajuns să facă muzică hip hop într-o perioadă în care mișcarea rap abia începuse în țara noastră. Un consumator avid de muzică, Dobrescu a detaliat cât de dificil era în perioada anilor '90 să faci rost de casete, dar cât de satisfăcător era sentimentul că ai reușit să asculți albumul unui artist mare din afară. Cât despre trecerea de la fan hip hop la artist hip hop, acesta a mărturisit că tranziția a fost neplanificată.

Povestea grupului CTC (Controlul Tehnic al Calității), din care fac parte și Deliric și Doc, a început la fel de natural. Nimeni n-a plecat la drum cu așteptări: a fost doar un experiment, care s-a dovedit ulterior că a funcționat foarte bine.

"Deliric și cu Doctorul activau în altă formație, erau în Elita. Eu eram în Armada cu Cedry2k, cu DJ Paul și cu încă 5 sau 6 băieți, care n-au mai continuat activitatea muzicală, deci n-ar avea rost să le mai zic numele nici dacă mi-aș aduce aminte porecla fiecăruia.

Și au zis: <<Bă, hai să încercăm să facem un proiect în paralel - nu voiam să renunțăm la trupele noastre - să facem câteva piese, să mergem să înregistrăm ca un demo la Claxon, la studio, să vedem ce iese>>. Ei au zis că o să fie ei doi și eu și Paul ca DJ, și eu aș fi vrut să fie și Cedry2k în trupă, că era și cel mai bun prieten al meu și omul cu care simțeam că facem treabă, dar ei n-au fost de acord, că e mai bine să fim doar 3, că nu știu ce...nu mai țin minte argumentele.

Și am tras câteva piese. Am fost la studio, am pus ban pe ban, pac, ne-am dus, am înregistrat, am făcut beat-urile, am înregistrat la studio, am făcut un mix, un c*cat, na, ce puteai să faci pe vremea aia, și pur și simplu aveam piesele pe casetă și le-am dat mai multor prieteni și-au început să circule. Am început să auzim ecouri: <<Mamă, cum e caseta aia cu CTC, ești nebun?>>. Aveam 3, 4 piese pe caseta aia. Și cred că ne-a ajutat căutarea aia. Că trebuia să cauți CTC. Auzisei așa, cumva, vag. Nu știai cum arătăm. Nu exista net, să mă pun acuma, story pe Instagram. Nu știai care-i ăla, ce-o fi cu el. Auzeai numai lirica aia, sound-ul ăla, care era fresh pentru România, pe vremea aia. După aia, că l-au imitat și l-au răsimitat și they drove it into the ground, asta-i partea a doua."