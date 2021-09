Turneul VAMA Neconvențional a adunat 10,000 de persoane, "un public frumos", care a mers cu trupa "până la capăt"

Vara anului 2021 reprezintă o gură de aer după un an neașteptat, care a schimbat cursul vieții tuturor. A fost o perioadă grea, mai ales pentru artiștii care se hrănesc cu muzica și cu reacțiile publicului, cu vibe-ul de pe scenă și cu energia pe care le-o oferă un concert LIVE.

Anul trecut, la Arenele Romane, trupa Vama a oferit singurul concert al unei formații românești pe una dintre cele mai mari scene din capitală. Bucuria fanilor a fost de nedescris, bis-urile au fost cerute de cei prezenți, iar Tudor Chirilă și colegii au oferit un spectacol care să suplinească toată absența de pe scenă.

Povestea acestui concert a fost surprinsă în imagini de către Mihai Dragolea, regizorul filmului documentar Regii pandemiei. Începând cu miercuri, 14 iulie și până vineri, 16 iulie, producția poate fi urmărită, în exclusivitate, pe VOYO.

"Colaborarea cu Mihai Dragolea s-a născut din dorința de a documenta o situație fără precedent cu care nu credeam că ne vom întâlni vreodată: Vama a fost singura trupă care a susținut un concert la Arenele Romane în vara lui 2020. Mihai spune cu umor și multă dinamică povestea unui concert care a devenit complicat și special în contextul restricțiilor, fricilor și incertitudinii care dominau percepția publică anul trecut, în vară.

Cred că valoarea acestui document va crește peste ani, pentru că e în firea lucrurilor să uităm și amintirile despre cât de surprinși am fost de această pendemie de Coronavirus se vor estompa în timp. Pentru noi, acest documentar e și garanția faptului că nu vom uita. E și puțin din mândria că am fost singuri cu temerile noastre și că am reușit să susținem acel concert în fața a 350 de alți curajoși care doreau un strop de normalitate.

Așa cum privim noi documentarul sunt multe momente emoționante în cele treizeci de minute și cred că filmul mai vorbește despre ceva: indiferent de condiții raportul artistului cu publicul său nu se va schimba. Poate ăsta este cel mai mare câștig imortalizat în Regii Pandemiei."