Radiohead va lansa un triplu album: "Kid A" şi "Amnesiac", plus piese nemaiauzite din arhivă

"KID A MNESIA" a fost conceput ca un release aniversar, care sărbătoreşte 21 de ani de existenţă pentru "Kid A" şi "Amnesiac". Cele două albume au fost lansate în octombrie 2000, respectiv mai 2001 şi au primit un teaser video care se vede mai jos. În clip se aude prima piesă de pe "Amnesiac", "Packt Like Sardines In a Crushd Tin Box". Toate piesele se vor putea auzi pe 5 noiembrie, când Radiohead le va lansa prin casa de discuri XL Recordings.

Al treilea album se numeşte "Kid Amnesiae", o compilaţie de track-uri din arhivele trupei, care nu au mai văzut lumina zilei până acum. Au rezultat din sesiunile de înregistrat pentru LP-urile din 2000 şi 2001. Single-ul "If You Say the Word" poate fi ascultat mai jos şi face parte din acele melodii care nu au mai ajuns la public. Încă o înregistrare din studio numită "Follow Me Around" e gata de debut.

Iată şi un tracklist pentru discul cu noutăţi:

Side 1

Like Spinning Plates (why Us? Version)

Untitled V1

Fog (Again Again Version)

If You Say The Word

Follow Me Around

Side 2

Pulk/Pull (True Love Waits Version)

Untitled V2

The Morning Bell (In The Dark Version)

Pyramid Strings

Alt. Fast Track

Untitled V3

How To Disappear Into Strings

Sunt pregătite şi variante speciale ale noilor materiale, cu viniluri, cărţi cu artwork, viniluri roşii şi negre, casete audio, schiţe şi cărţi cu versuri. Două cărţi cu artwork realizate de Thom Yorke şi Stanley Donwood vor fi de asemenea lansate pe 4 noiembrie. "Kid A" mai primise o ediţie specială pentru colecţionari în 2009, iar în 2020 pentru a marca 20 ani de la debutul său am avut parte de o ediţie extinsă a piesei "Treefingers".

Au trecut 5 ani de la ultimul album nou Radiohead, "A Moon Shaped Pool", dar membrii Radiohead au avut multe proiecte între timp. Thom Yorke a compus coloana sonoră a filmului "Suspiria" al lui Luca Guadagnino din 2018. În 2019 a lansat albumul solo "Anima". Jonny Greenwood a creat coloana sonoră pentru filmul "Phantom Thread", ultimul din cariera lui Daniel Day Lewis şi a primit o nominalizare la Oscar pentru el.

Între timp a mai creat soundtrack-uri şi pentru filmul biografic despre viaţa prinţesei Diana, "Spencer", dar şi pentru "The Power of the Dog". Ed O'Brien a lansat albumul solo de debut, "Earth" în 2020. Radiohead a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2019.