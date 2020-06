Un nou album Radiohead "va fi înregistrat cu siguranță", spune Ed O’Brien

În 2016, Radiohead lansa "A Moon Shaped Pool", reușind încă o dată să surprindă și să impresioneze criticii și publicul deopotrivă. Discul a urcat în fruntea topurilor US Alternative Albums (Billboard) și UK Albums, depășind pragul de un milion de copii vândute. La patru ani de la această lansare, chitaristul Ed O’Brien oferă speranță fanilor pătrunși de nerăbdarea descoperirii unui nou univers Radiohead. Trupa va înregistra cu siguranță un nou album, doar că orizontul de timp e încă nedefinit.

Potrivit chitaristului, în ultima perioadă, trupa a susținut tot felul de "ședințe" online, ce le-a oferit prilejul de a discuta despre "chestii diverse". Momentan, fiecare membru al formației este ocupat cu propriile proiecte, însă atunci când va veni momentul potrivit pentru a reveni la Radiohead, o vor face.

Discutând cu Guitar World despre diferitele genuri muzicale încorporate în muzica Radiohead de-a lungul anilor, Ed O’Brien a explicat că nu a existat la bază un efort susținut în a fi surprinzători.

"Cred că fundamental în muzica Radiohead a fost întotdeauna adevărul. Asta căutam, din punct de vedere creativ. Când am făcut "OK Computer", toată lumea se aștepta să lansăm partea a doua a albumului "The Bends". La fel s-a întâmplat și când am lansat "Kid A". Am avut pur și simplu noroc - ceea ce am simțit că e potrivit pentru noi erau deviații de la traseul evident.

Nu cred că am făcut asta în mod deliberat, pentru a fi altfel, a fost mai degrabă: <<Am făcut asta, hai să mergem mai departe>>. Ne-a plăcut ideea de a fi un Stanley Kubrick în materie de trupe. Am vrut să facem propriul nostru "Dr. Strangelove", apoi "2001: A Space Odyssey", un "Barry Lyndon", al nostru "The Shining" și un "Full Metal Jacket"."