Duran Duran a lansat piesa "Tonight United", care ne duce direct în anii '80

"Tonight United" este o piesă produsă de Giorgio Moroder şi sună a disco pur, la intersecţia dintre finalul anilor 70. Sunt şi influenţe de funk şi un cor bogat care face melodia mai catchy. E genul de single foarte uşor de fredonat chiar dacă nu cunoşti versurile. Acesta este al patrulea single al britanicilor extras de pe albumul "Future Past", care va sosi pe 22 octombrie prin Tape Modern şi BMG.

Precedentele single-uri sunt "More Joy", "Anniversary" şi "Invisible", ultimul o colaborare cu Graham Coxon, chitaristul de la Blur. Putem încadra "Tonight United" la synth pop, dar şi puţin la euro pop, datorită naturii simpliste a versurilor şi liniei melodice. Clăparul Duran Duran Nick Rhoades a fost aşa încântat de colaborarea cu chitaristul de la Blur, încât ia în calcul o integrare a sa în formaţie.

Duran Duran a urcat recent pe scenă alături de Kylie Minogue în cadrul etapei britanice a evenimentului Global Citizen Live 2021. Etapa americană a inclus o super reprezentaţie a lui Billie Eilish alături de fratele său Finneas şi Coldplay, interpretând piesa "Fix You" la New York. De segmentul Global Citizen din Paris s-a ocupat Ed Sheeran, alături de Doja Cat, H.E.R. şi Christine and the Queens.

Revenind la Duran Duran, trupa din Birminghan activă din 1978 va include pe viitorul album colaborări cu Graham Coxon, CHAI, Tove Lo, Mike Garson, omul de la clape pentru David Bowie, dar şi Ivorian Doll. De producţia acestui LP s-a ocupat Giorgio Moroder, dar şi Mark Ronson. Grupul a fost cunoscut drept mare inovator în zona tehnologiei video şi a concertelor pe stadioane în anii '80. Majoritatea clipurilor Duran Duran au fot filmate pe peliculă de 35 mm, conferindu-le un look aparte.

Ultimul album lansat de grup a fost "Paper Gods" în 2015, ducând discografia trupei la 15 titluri.