Alina Eremia a lansat "Cerul Roșu", o piesă despre "suflete pereche" - AUDIO

Albumul "Déjà vu" conține piese noi, dar și piese deja lansate, cunoscute și iubite de public, precum "BRB" feat. Nane, "Dependența mea" și "Noi", single care a fost pentru 4 săptămâni pe prima poziție în topurile radiourilor din România. În întregul proces al realizării discului, artista a lucrat împreună cu unii dintre cei mai cunoscuți producători și songwriteri din România - Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac, Florian Rus, Shift, Alex Turcu, Costel Domnițeanu, Theea Miculescu, Alex Pelin, Adi Colceru și Nane. Albumul este disponibil pe toate platformele digitale și, în curând, va fi lansat și în format fizic.

Alina Eremia: "Este unul din cele mai frumoase și personale proiecte pe care le-am publicat până acum, iar entuziasmul meu e dincolo de nori"

"Albumul "Déjà Vu" este o colecție de stări cu un sound pop-trap-R&B. Este unul din cele mai frumoase și personale proiecte pe care le-am publicat până acum, iar entuziasmul meu e dincolo de nori. Albumul e structurat în două părți, pentru că mi-am dorit să delimitez cele două abordări muzicale. Le mulțumesc tare mult tuturor oamenilor implicați, autorilor și producătorilor super talentați cu care am scris piesele. Simt că am evoluat odată cu albumul acesta, iar muzica vorbește cel mai bine pentru mine. Sper ca oamenii să se bucure de rezultatul lunilor petrecute în studio", a spus Alina Eremia.

Tracklist Alina Eremia - "Déjà Vu":

Prima parte

Printre cuvinte Aripi de vis Gândurile mele Noi Dependența mea Mesaj

Partea a doua

Déjà vu feat. Nane BRB feat. Nane Bipolară Arde Benzina

AUDIO: Alina Eremia - "Déjà vu" (albumul integral)

La finalul anului 2020, Alina Eremia le-a oferit fanilor o experiență de neuitat, un concert online cu vizionare gratuită numit "Show must go on", unde a cântat piesa care dă titlul albumului, "Déjà vu", împreună cu Nane. Concertul a cumulat peste 500.000 de vizualizări.