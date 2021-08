Irina Rimes a împlinit visul unui fan - "Și azi e un altfel de ieri", o poezie primită pe Instagram, a devenit piesă

Pe 13 mai, Irina Rimes va lansa o nouă piesă, după mai bine de jumătate de an de la ultimul ei single, "Your Love", înregistrat în colaborare cu Cris Cab. Noua melodie a artistei are versurile în limba română și se numește "N-avem timp". Din teaser-ul de curând publicat pe YouTube intuim o revenire la sound-ul cu care Irina s-a făcut cunoscută pe piața muzicală din România.

Artista nu a devăluit încă dacă această piesă anunță și lansarea unui album, un material pe care fanii îl așteaptă de ceva timp, considerând că în noiembrie anul trecut Irina anunța în cadrul emisiunii "La Măruță" că un LP nou va apărea în prima parte a lui 2021. În spatele acestei amânări ar putea fi atât pandemia, cât și echipa sa de management, care a decis că materialul nu se va putea bucura de o bună expunere în contextul unei industrii live înghețate. Noile reglementări, ce vor veni odată cu relaxarea restricțiilor, vor permite, cel mai probabil, organizarea de concerte, așa încât promovarea unui viitor album al Irinei va fi posibilă. Ne putem aștepta, deci, la un anunț cât de curând.

VIDEO TEASER: Irina Rimes - "N-avem timp"

În 2020, Irina Rimes a lansat albumul "Pastila", în piesele căruia cochetează cu muzica trap, a înregistrat o colaborare cu Cris Cab și a avut un duet viral alături de Tudor Chirilă, pe scena de la Voce României - Reuniunea.

La începutul acestui an, artista le-a împărtășit fanilor ce a învățat ea în 2020, un an în care am fost nevoiți cu toții să ne adaptăm la un nou stil de viață.

De curând, Irina Rimes s-a vaccinat, împărtășind acest lucru fanilor care o urmăresc în online. Artista a publicat pe Instagram o poză cu ea de la un centru de vaccinare, asigurându-și urmăritorii că nu a făcut publică această informație pentru că plătit-o cineva, ci pentru că își dorește o revenire la normalitate.