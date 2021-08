Folk In The Park îi aduce la Teatrul de Vară din Herăstrău pe Mircea Baniciu, Florin Chilian și Radu Captari

Timp de 3 ore, vocile calde inconfundabile ale îndrăgiților artiști îi vor încânta pe spectatori cu balade și piese de folk mixate cu ritmuri rock, pop sau jazz, umor fin și versuri pline de sensibilitate.

Cu un parcurs artistic impresionant și o contribuție incontestabilă pe scena muzicală, Mircea Baniciu este un adevărat titan, iubit de publicul din România. În cei peste 40 de ani de activitate, artistul a scris numeroase povești de succes alături de colegii săi de scenă, dar și prin concerte solo care au atins inimile multor generații.

Florin Chilian este una dintre cele mai originale voci ale scenei românești. Iubit de public pentru maniera inedită cu care îmbină pasiunea pentru muzica bună cu versurile sincere, Florin Chilian va bucura publicul încă o dată cu melodiile sale.

Cântărețul, dirijorul și compozitorul Radu Captari și-a obișnuit publicul cu interpretările melodiilor legendare din repertoriul muzicii rusești. Și de această dată, muzicianul va susține un recital de excepție, pigmentat cu cele mai cunoscute piese din repertoriu, menite să sensibilizeze inimile oamenilor și să aducă un strop de bucurie.

Cu melodii care alternează între romantismul folkului clasic și realitatea socială actuală, muzicianul Dan Manciulea le promite spectatorilor un concert revigorant. Farmecul serii Folk In The Park va fi îmbinat cu momente de poezie și bine condimentat cu umor. Melodiile de referință ale artistului prezente pe albumele "Cântece sărate", "Aproape Imperfect" sau "Am înfrânt" vor face deliciul publicului spectator.

Trupa Fortele de muncă, o trupă cu "ștate vechi" pe scena muzicii folk, din componența căreia fac parte Dan Manciulea, Mihai Râpeanu și Sorin Călin, sunt nerăbdători să simtă din nou energia publicului. Sunt mândri că provin din orașul lui Vali Sterian (Râmnicu Sărat), care i-a inspirat și pe care îl admiră, dar și pentru faptul că parcursul trupei Forţele de Muncă a fost răsplătit în timp atât de iubitorii muzicii folk cât și de profesioniștii genului, câştigând numeroase distincții precum: trofeul "Om Bun" (1994), Premiul special al Juriului (2005) şi Premiul "Vali Sterian" (2006).

Bilete la concertul Folk In The Park:

Biletele pentru concertul FOLK IN THE PARK au fos puse în vânzare și pot fi achiziționate online. Pentru mai multe detalii, accesați Agenda InfoMusic.

Reguli de acces:

La acest eveniment va fi permisă participarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, a persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu, mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, precum și a persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital etc.).

Participarea este permisă și spectatorilor nevaccinați pe baza unui test negativ făcut la intrarea în sala de spectacol. Testele rapide sunt disponibile la acces și se pot face, contra cost, de către personalul autorizat.

Conform ORDINULUI nr. 3.245/1.805/2020 completat la la 20.05.2021, minorii sunt exceptați de la prezentarea dovezilor medicale de orice fel.

Folk in the Park se va desfășura la Teatrul de Vară din Herăstrău, iar participanții vor asculta un "best of" al fiecărui artist prezent la acest mini maraton muzical, ce se întinde pe o durată de aproape 3 ore.