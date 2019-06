Dacă în 2017 Delia se transforma într-o zeiţă a pădurii în "Verde Împărat", în "Vreau la Ţară" o vedem pe artistă la ţară, în port tradiţional şi plimbându-se cu roaba. Piesa cea nouă începe cu un sample remixat din "Vara la ţară", piesa lui Mircea Baniciu din anii '80. Versurile sunt familiare şi celor care ştiu poezia lui George Toparceanu, "Vara la ţară".

Delia este protagonista clipului regizat de Alex Ceausu, dar are un cameo şi Vlad Drăgulin, cunoscut pentru apariţiile la "iUmor" şi serialul "Băieţi de Oraş". Muziciana cântă despre pâine naturală, livezi pline de fructe în pârg, vinul ghiurghiuliu şi mirosul de iarbă proaspăt cosită. Asemenea oricărui orăşean, Delia visează la aer curat, rusticism şi puritate.

Sample-ul din melodia "Vara la ţară" a lui Baniciu trece prin câteva ipostaze remixate, de la rock la dubstep şi EDM. Totul ilustrat cu Delia într-o casă ţărănească, dându-se cu roaba sau într-o sesiune de olărit. Cai sălbatici şi arhitectura tradiţională sunt combinate cu fumigene colorate şi ţinutele fistichii care au consacrat-o pe "Acadelia".

În valuri de fân şi lanuri de grâu Delia şi Drăgulin aleargă alături de prieteni pe un ritm new school combinat cu old school. Noul track este compus de Delia în colaborare cu Alex Cotoi şi Mircea Baniciu. Pe exuberanta cântăreaţă aţi putut-o vedea în ultimele zile jurizând finala iUmor sezonul 6, dar şi ca invitată specială în cadrul show-ului The Motans Grand Concert.

În 2019 am mai putut asculta hitul Deliei "Rămâi" alături de The Motans, iar pe final de 2018 apărea piesa catchy "Trăieşte Frumos", pe care o auzeam prima oară în reclamele Vodafone. Vara trecută Delia ne-a cucerit cu piesa "Despablito" alături de Grasu XXL, iar această vară pare să fie gata să viralizeze "Vreau la Ţară".