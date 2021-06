Killa Fonic a lansat albumul "2089", un fusion de muzică tehno și pop

Killa Fonic a lucrat la albumul "Beetlejuice" alături de artişti precum Quick, 911 şi Domino. LP-ul rezultat este inspirat din filmul cu acelaşi nume de la Tim Burton, în care actorul Michael Keaton are o prestaţie senzaţională. Albumul conţine 11 piese şi colaborări speciale cu Spike şi 911. Killa este mare fan al filmelor horror şi al atmosferei din "Familia Addams" şi a dorit să transpună asta în noile sale piesei şi videoclipuri. De altfel are costumaţia adecvată în videoclipul ce dă numele single-ului titular de pe disc.

Piesa sună a incantaţie şi are o ilustraţie cu atmosferă gothică, în care Killa îmbrăcat într-un costum stil Beetlejuice tot sapă în cimitir. Albumul poate fi ascultat pe platformele digitale de streaming şi pe YouTube, iar din ianuarie 2021 va fi disponibil şi în format vinil, în ediţie limitată. Iată ce spune artistul despre aceasta creaţie:

Am avut la dispoziție această casă și posibilitatea de a-mi alege producătorii din echipa Global care îmi doream să meargă cu mine. A fost foarte tare, m-am simțit ca un copil care e într-un magazin cu jucării și își poate alege tot ce vrea. I-am ales pe Quick, 911 și Coşti. I-aș fi ales pe toți, dar m-am limitat, pentru că eu îmi scriu singur piesele și nu aș fi făcut față altfel.

Am lucrat cu toți trei concomitent și scriam încontinuu. Am numit-o Casa spiritelor înainte să ajungem acolo, dar acolo mi-am dat seama că i se potrivește perfect. Din seara în care am ajuns și până am plecat, am trăit această atmosferă și am avut parte de trăiri care făceau parte din filmul ăsta. Dar am râs în tot acest timp și ne-am continuat piesele.