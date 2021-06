Diana Ross revine după 15 ani cu un album nou, "Thank You"; Când se lansează?

Diana Ross este co-autor pentru fiecare cântec inclus pe "Thank You" şi a lucrat la acest material alături de compozitori ca Jack Antonoff, Troy Miller, Triangle Spark şi Spike Tent. Au contribuit şi Jimmy Napes, Tayla Parx şi Fred White. Ultimul album lansat de Diana Ross a fost "I Love You", din 2006. "Thank You" vine în septembrie 2021, prin casa de discuri Decca Records, divizie a Universal Music Group. Single-ul titular pentru acest nou album a sosit pe 17 iunie şi se poate asculta mai jos.

Sună a combinaţie gospel-pop, dansabilă atât în epoca disco, cât şi în cea actuală. Include şi un tribut pentru Marvin Gaye şi "You're All I Need to Get By". Diana Ross a revenit în topuri în anul 2020 în mod surprinzător şi asta mulţumită unui remix realizat de Eric Kupper pentru melodia "Love Hangover", care datează din anii '70. Cât despre noile compoziţii, iată mesajul transmis de artistă către fani:

Această colecţie de melodii este cadoul meu pentru voi, plin de apreciere şi dragoste. Sunt etern recunoscătoare că am avut oportunitatea de a înregistra această muzică glorioasă în aceste momente.

"Thank You" a fost înregistrat în albumul din casa artistei şi aduce un mesaj puternic de iubire, coeziune şi incluziune. Melodiile vor aborda teme precum recunoştinţă, iubire şi fericire. E practic vorba despre un cadou, despre oportunitatea de a da înapoi fanilor după decenii de susţinere.

Iată tracklist-ul lui "Thank You":

1. Thank You

2. If the World Just Danced

3. All Îs Well

4. In Your Heart

5. Just În Case

6. The Answers Always Love

7. Let’s Do It

8. I Still Believe

9. Count On Me

10. Tomorrow

11. Beautiful Love

12. Time To Call

13. Come Together

Odată cu lansarea din septembrie 2021, Diana Ross ajunge la 25 de albume solo de studio şi un total de 43, cu tot cu apariţiile în cadrul grupurilor The Supremes şi The Temptations. Cariera sa începea în anii '60 la casa de discuri Motown, cu hituri The Supremes precum "Baby Love", "You Keep Me Hanging On". Ross avea să părăsească grupul în 1970 şi să inceapca colaborări cu alte trupe şi o carieră solo de succces.