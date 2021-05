Strategia Paulei Seling pentru a fi în top la Eurovision: "M-am pregătit ca pentru o competiție olimpică"

Invitată la "Rețeaua de idoli", Paula Seling a depănat amintiri alături de Irina Păcurariu, discuția acoperind și subiectul Eurovision, de care artista se simte extrem de legată. A urcat pe podiumul acestui concurs de două ori: în 2010, pentru piesa "Playing with Fire", cântată împreună cu Ovi, şi în 2014, când a fost votată cea mai frumoasă concurentă din competiţie.

"Am participat de șapte ori la Selecția Națională Eurovision. Prima dată a fost în 1998, cu piesa "Te iubesc", scrisă de Marius Țeicu. Am cântat alături de formația "Talisman", care pe atunci era în vogă. Am prins gustul și apoi am tot încercat… Am participat și alături de "Provincialii", cu o melodie scrisă de domnul Cârcotă. Mi s-a părut normal să răspund pozitiv propunerii de a mă înscrie la Selecția Națională. În 2009, am fost în juriu la "Cerbul de Aur" și l-am observat pe "domnul Ovi"(Ovidiu Cernăuțeanu – n.r.) . Suntem atât de buni amici încât și când nu este de față îmi vine să îl ironizez și îi zic "domnul Ovi", a povestit Paula Seling, zâmbind.

Alături de Ovi, Paula Seling a câștigat de două ori Selecția Națională și a participat la Eurovision în 2010, când a obținut o clasare pe locul al treilea la Oslo, cu piesa "Playing with Fire" (cea mai bună din istorie, la fel ca Luminița Anghel în 2005) și în 2014, cu melodia "Miracle" (s-a clasat în prima jumătate a topului final, ocupând locul al 12-lea). Așa a descoperit că Eurovision este un concurs complicat, unde, pentru a reuși să atragi atentia, trebuie să iei în calcul mulți factori și să găsești mici highlight-uri prin care să ieși în evidență.

"În 2010, când a mers la Eurovision, Radu (Radu Bucura, soțul Paulei Seling-n.r.), s-a gândit cum să reprezinte mai bine "Playing with Fire", printr-un pian cu două capete, care a devenit practic emblemă. Strategia a fost atât de bine gândită, încât tuturor le-a rămas în minte pianul transparent cu două capete. Să fii artist la Eurovision este o poziție care trebuie gestionată din mai multe perspective. Oamenii întrebau entuziasmați: De unde sunteți? Răspundeam: din România și imediat vedeam cum se schimbă percepția. Unii știau ceva despre România … mai mult de "Dracula" și de Castelul Bran.

Eurovision a fost pentru mine un fel de revelație. Atunci am întâlnit "hater-ii" de pe reţelele de socializare. Îmi scriau foarte mulți, doar din dorința de a desființa. Știi ce am făcut? Am închis calculatorul. Am ieșit de pe net și am rugat un prieten să se ocupă de rețelele de socializare pentru că fanii trebuiau ținuți la curent. Noi ne-am concentrat pe ceea ce aveam de făcut. Eu aveam o partitură foarte grea la "Playing with Fire", pe la mijlocul melodiei urcam, urcam… până la o notă foarte înaltă în octava a treia. E foarte greu să cânți nota respectivă dacă ești obosit sau sub presiunea live-ului. A trebuit să mă pregătesc foarte serios, în fiecare zi mergeam la doamna Gabriela Duțescu, terapeutul meu vocal. Toate astea au făcut parte din pregătire. Am anulat orice nu era important din program și timp de două luni m-am pregătit ca pentru o competiție olimpică", a adăugat Paula Seling la "Rețeaua de idoli".