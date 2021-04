Alexandra Stan susține în aprilie primul concert după o pauză de un an

Alexandra Stan susține pe 15 aprilie primul ei concert online de la debutul pandemiei. Show-ul va putea fi urmărit de către fanii artistei din întreaga lume.

Desi pandemia a afectat industria muzicală, artiștii s-au adaptat la noua realitate, astfel că interacțiunile cu fanii au loc online, în special prin canalele de socializare. Acum, prin intermediul platformei Netbox, Alexandra susține primul concert live după o pauză de un an.

"Am emoții de parcă ar fi pentru prima dată când susțin un concert. Am simțit că e momentul să retrăiesc alături de fanii mei bucuria unui show, chiar dacă de data asta este făcut într-un alt mod. Eu mă pregătesc intens pentru 15 aprilie, fac repetiții cu trupa zilnic, vreau să fie o experiență frumoasă pentru fanii mei din întreaga lume", spune Alexandra Stan.

Concertul va avea loc pe 15 aprilie, la ora 21:00. Alexandra va interpreta live cele mai recente single-uri, precum "Aleasă" și "Take Me Home", dar și hiturile "I did it, Mama" și "Mr. Saxobeat".

Bilete la concertul Alexandrei Stan:

Biletele pentru concertul de pe 15 aprilie pot fi achiziționate online. Găsiți toate detaliile în Agenda InfoMusic.

Alexandra și-a făcut debutul în muzică cu piesa "Lollipop / Param Pam Pam". Ulterior, au urmat single-uri că "Mr. Saxobeat", "Lemonade" sau "Get Back (ASAP)". Alexandra Stan a cucerit întreaga lume cu hitul "Mr. Saxobeat", iar în 2019 a aniversat 10 ani de activitate muzicală.

De-a lungul carierei sale, artista a lansat patru albume ("Saxobeats", "Unlocked", "Alesta", "Mami"), cu zeci de single-uri de top, a avut colaborări cu artiști ca Daddy Yankee, Havana, Mohombi sau Manuel Riva și a strâns o comunitate online de peste 6,5 milioane de fani.

De curând, Alexandra Stan a rememorat în cadrul unui interviu televizat momentul dramatic din 2013, când a ajuns în spital după ce a fost bătută de managerul ei. Invitată în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", artista a povestit în detaliu ce s-a întâmplat între ea și fostul manager, mărturisind că ceea ce a trăit a fost "crunt".