Alexandra Stan a povestit despre trauma cauzată de managerul care a bătut-o: "A fost crunt. Am trecut peste, dar cu greu"

Alexandra Stan a acceptat să detalieze cum s-a ajuns la incidentul traumatizant din 2013, în urma căruia a fost internată în spital. Conflictul dintre artistă și managerul Marcel Prodan a fost îndelung dezbătut în media, fiecare dintre părțile implicate oferind, însă, presei versiuni diferite ale poveștii.

În discuția cu Denise Rifai, Alexandra a explicat de ce au apărut tensiuni între ea și manager, mărturisind că tatăl ei a avut un rol important în dezvăluirea unor informații compromițătoare la adresa lui Marcel Prodan.

"Am trecut prin asta și m-a marcat atât pe mine, cât și restul țării, cred. Da, a fost crunt. A fost un moment în care eu m-am trezit la realitate. Mi-am dat seama ce se întâmpla de fapt, cine erau oamenii ăia cu care eu lucram de 3 ani jumate, cine erau oamenii pe care eu îi creadeam familie, despre care eu credeam că mi-a pus Dumnezeu mâna-n cap.

Artista a început să aibă îndoieli în privința onorariului cuvenit, îngrijorarea ei dovedindu-se a fi întemeiată.

"Am fost în Austria, la un tip, Alin Soare, care se ocupa de concerte, și i-am spus. Și mi-a recunoscut și el, mi-a recunoscut multe chestii, mi-a zis unde aveau conturile, că aveau în alte țări, în offshore-uri, și că aveau bani la negru, și multe chestii. Pentru mine, în momentul ăla a fost așa: <<Wow, stai puțin!>>. Și am început să le zic, au început multe certuri, au început tensiuni. Andrei Nemirschi s-a retras, el a zis că nu vrea să aibă parte de așa ceva, de discuții, mai ales că taică-su era în politică, și Marcel, cu care trăiam, practic, zi de zi, adică era cel mai aproape de mine, începuse să se comporte foarte urât cu mine. Începuse să mă facă întâi psihic, pentru că asta e: agresiunea asta începe întâi psihic. Îmi zicea: <<Nu ești în stare să cânți, arăți nașpa, du-te și tu la sală. Nu te uiți la tine cum arăți?>> . Agresiune de genul ăsta, verbală și psihică."

Incidentul de la studiul de înregistrări, în urma căruia artista s-a ales cu răni grave și vânătăi pe tot corpul, s-a petrecut cu o zi înainte de un concert.

"La un moment dat, în ziua în care s-a întâmplat, urma să avem a doua zi un concert, sâmbătă, în Palma de Mallorca. Și în ziua respectivă, atunci când s-a întâmplat, vineri, el m-a chemat să repetăm. Și la repetiții a început să mă facă în toate felurile, a început să arunce cu alea pe acolo. A fost o ieșire. Cred că și el a izbucnit, eu ulterior l-am înțeles și pe el, ca agresor, pentru că și agresorii au nevoie de ajutor, nu sunt agresori pentru că le place . Au și ei probleme mintale, că de asta și ajung să fie agresori, sau, cel mai probabil, au fost și ei agresați, când au fost mici. Dar cert este că s-a întâmplat. A fost crunt, am trecut peste, dar cu greu. "

Potrivit versiunii lui Marcel Prodan, care a fost și iubitul Alexandrei, artista l-ar fi amenințat că se sinucide dacă o părăsește, conflictul fiind cauzat de fapt de ea. Alexandra a dezmințit această ipoteză, spunând că după ce au plecat de la studio a tras de volan pentru a-i evita loviturile.

"Nu, în niciun caz (nu am vrut să mă sinucid). Am tras de volan pentru că mă bătea. El în mașină îmi dădea foarte mulți pumni. Dacă el ar fi vrut să se despartă de mine, ăsta era un plus pentru ei", a declarat Alexandra.