Vacanţa Mare a venit la iUmor: Radu Pietreanu s-a transformat în Donald Trump

Episodul 3 din sezonul 10 iUmor a inclus o apariţie surpriză, în deja clasicul segment de roast. Radu Pietreanu, colegul lui Mugur Mihăiescu de la Vacanţa Mare s-a transformat în Donald Trump şi a venit cu un roast la adresa juraţilor, blând ce e drept şi un pic mai dur la adresa poporului român. Momentul se vede în articol.

Radu Pietreanu devenit Donald Trump a fost aşteptat cu covorul roşu, cum se cuvine unui preşedinte american, fie el şi căzut în dizgraţie. Actorul a emulat bine faţa trufaşă şi atitudinea lui Don şi şi-a asumat un rol greu, făcut deja clasic de Alec Baldwin la "Saturday Night Live". Transformarea a fost reuşită, o combinaţie de machiaj, ticuri, trufie şi chiar un număr muzical surpriză la final. De remarcat faptul că Pietreanu a oferit propria interpretare pentru Donald Trump şi nu arhetipul clasic cu multe gesturi largi cu mâinile şi buzele ţuguiate.

Motivul sosirii sale în România? A dorit să întoarcă vizita lui Liviu Dragnea din SUA, afirmând şi că acesta e acum "mai bine păzit decât Guantanamo Bay". Gluma centrală din tot setul a fost despre capacitatea mentală a lui Joe Biden. Astfel, Radu Pietreanu a tot repetat câteva fraze despre frica sa de a nu părea senil, o meta glumă auzită de vreo 4 ori pe parcursul numărului său. A fost şi o aluzie la Cheloo şi iarbă, dar şi la faptul că Delia Matache a slăbit.

Cu toate acestea, Don o place mai plinuţă şi i-ar fi adus un avion Air Force One doldora de sandvişuri. Toate sub motto-ul "Make Delia Great Again!" Pe final am avut şi 2 piese şi Radu Pietreanu ne-a amintit de perioada de aur de la Vacanţa Mare, când mai ales la show-urile live nu lipseau cântecelele pline de rime ironice.

În acelaşi episod 3 din sezonul 10 iUmor a avut şi un moment nostalgic de comedie de la Cosmin Natanticu, cu amintiri de la Eforie Sud cu Nicu Constantin, înjurături şi Maria Dragomiroiu. iUmor şi-a schimbat ora şi ziua de difuzare, fiind mutat de Antena 1 de duminică miercuri la ora 20:30. Duminica a fost înlocuit de emisiunea culinară "Chefi la Cuţite".