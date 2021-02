Trupa Motley Crue a lăudat o concurentă de 15 ani de la American Idol: "Felicitări, Casey Bishop!" - VIDEO

American Idol, emisiunea concurs inspirată de formatul Pop Idol din Marea Britanie, a ajuns anul acesta la cel de-al 19-lea sezon. În ciuda longevității acestui show, ce conduce în timp la uzură, emisiunea este încă urmărită de milioane de telespectatori, momentele virale continuând să alimenteze interesul publicului și chiar și al starurilor rock. Casey Bishop, o tânără de 15 ani, a reușit de curând să-i impresioneze pe membrii Mötley Crüe cu audiția sa din cadrul emisiunii de talente.

Destul de timidă în dialogul cu jurații, Casey a mărturisit că nu a mai cântat niciodată pe o scenă și că singurele persoane care știu că ea cântă sunt prietenii din cercul apropiat. Întrebată, apoi, ce genuri muzicale preferă, ea s-a declarat o fană înrăită a muzicii rock, numind trupe ca Nirvana, Red Hot Chili Peppers și Sublime în lista preferatelor sale. Casey iubește, de asemenea, și muzica blues și jazz, amintind-o pe Ella Fitzgerald.

La audiții a ales să interpreteze piesa "Live Wire" de la Motley Crue, într-o versiune a cappella, la cererea lui Katy Perry interpretând și "My Funny Valentine", în stil Sarah Vaughan. Momentul l-a făcut pe juratul Luke Bryan să o declare deja pe Casey Bishop câștigătoarea acestui sezon American Idol.

Imediat ce momentul cu audiția lui Casey a fost publicat pe YouTube, basistul Motley Crue, Nikki Sixx, a share-uit clipul pe Twitter. I-a reținut greșit vârsta lui Casey, însă mesajul a fost, oricum, măgulitor pentru tânăra concurentă: <<O tipă de 14 ani a rupt cântând "Live Wire" a cappella...Uitați-vă aici>>.

14 year old girl slays Live Wire A cappella.....Check it out. 🤘🏽 https://t.co/1yJubMicwF

La scurtă vreme, momentul a fost share-uit și pe contul oficial al trupei Motley Crew, împreună cu mesajul: <<Felicitări, Casey Bishop, pentru felul în care i-ai uimit pe jurați cu reinterpretarea genială a piesei "Live Wire".>>

Congratulations to Casey Bishop who blew away the judges away with an awesome rendition of “Live Wire” @AmericanIdol 🤘🤘https://t.co/N9Rguj5VZz

— Mötley Crüe (@MotleyCrue) February 22, 2021