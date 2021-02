Un nou documentar despre Tina Turner a primit un trailer oficial - VIDEO

HBO a anunțat un nou documentar despre Tina Turner și a lansat un trailer oficial. Producția va relata cariera emblematică, drumul spre succes, dar și dramele personale. Mai multe detalii în articol.

Intitulat "TINA", documentarul va avea premiera pe 27 martie pe HBO, urmând apoi a fi disponibil pe HBO Max. Filmul a fost regizat de Dan Lindsay și T.J. Martin și produs de Simon Chinn, Jonathan Chinn și Diane Becker. Printre producătorii executivi se numără Erwin Bach, Tali Pelman, Will Clarke, Andy Mayson, Mike Runagall, David Gilbery și Charles Dorfman.

Tina Turner și-a început cariera la sfârșitul anilor 1950 și a "explodat" la mijlocul anilor '60 și începutul anilor '70, apoi s-a retras din lumina reflectoarelor până la începutul anilor '80. Apoi, în 1984, albumul "Private Dancer" a devenit un succes global, ce i-a oferit artistei o relansare fără precedent în anii ce au urmat.

Cu toate acestea, dincolo de cariera muzicală remarcabilă, Tina Turner a avut o viață tumultoasă, ce a inclus și o relație abuzivă cu fostul ei soț, Ike Turner. Conform scenariului HBO, documentarul va prezenta si aceste aspecte intime din viața artistei.

Pe lângă noi interviuri cu Tina Turner, documentarul va expune imagini de arhivă nemaivăzute, vechi materiale audio, fotografii personale și multe altele. De asemenea, proiectul conține interviuri cu Angela Bassett (care a interpretat-o pe Tina Turner în filmul biografic "What’s Love Got to Do With It"), Oprah Winfrey, jurnalistul Kurt Loder, dramaturgul Katori Hall și actualul soț al Tinei, Erwin Bach.

VIDEO: Trailer "TINA":