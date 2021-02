Axl Rose devine personaj de desene animate și apare într-un episod din Scooby-Doo

Axl Rose, solistul Guns N ’Roses, apare în formă animată în episodul din această săptămână al serialului "Scooby-Doo and Guess Who?" Cei interesați îl pot urmări joi, 25 februarie, pe Boomerang TV.

Episodul îi urmărește pe Fred, Velma, Daphne, Shaggy și Scooby în timp ce se află pe cunoscutul drum Route 66. La un moment dat, însă, călătoria lor este oprită când un grup misterios de bărbați fură Mașina Misterelor.

Abandonat în deșert, grupul intră într-un restaurant pentru ca Daphne să poată folosi serviciul Wi-Fi. Dar mai mare le-a fost mirarea când în parcarea restaurantului se află pe motocicletă nimeni altul decât Axl Rose, sau așa cum îl numește grupul: "cântăreț, compozitor, muzician și zeul total al rock-ului, Axl Rose". Se dovedește că el este deja prieten cu Shaggy și Scooby, care îl salută pe muzicianul prin cunoscutele "coarne de diavol". Apoi, cei trei dezvăluie o strângere secretă de mână, așa cum au cei mai buni prieteni.

Legendarul muzician este de acord să ajute la recuperarea Mașinii Misterelor, dar unul câte unul, membrii grupului încep să dispară. Sarcina de a rezolva misterul le rămâne membrilor rămași prezenți - Axl, Shaggy și Scooby. Un preview al episodului poate fi urmărit exclusiv pe pagina publicației Rolling Stone.

Apariția lui Axl Rose în serialul "Scooby-Doo and Guess Who?" nu este prima incursiune a muzicianului în televiziunea animată pentru copii. În 2018, a realizat un cameo memorabil într-un episod din New Looney Tunes. Momentul a inclus chiar și o melodie, "Rock the Rock", care a fost aparent prima piesă nouă a lui Rose după o pauză de 10 ani.