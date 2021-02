Billie Eilish a inclus câteva "trucuri" pe noul album, publicul îi va putea asculta vocea la adevărata ei putere

Billie Eilish a fost recent intervievată de Stephen Colbert pe tema noului ei documentar, programat să apară pe Apple TV. Discuția a cuprins mai multe subiecte prezente în documentar, precum nominalizările la Grammy, relația cu fanii și întâlnirea cu Justin Bieber, dar și câteva detalii despre viitorul ei album.

Așa cum a mai amintit și în alte interviuri, Billie își dorește o relație cât mai apropiată cu fanii, pe care îi consideră "o parte din ea". Cu toate acestea, odată cu creșterea popularității sale, a devenit tot mai dificil să păstreze o legătură strânsă cu toți cei care o apreciază și îi ascultă muzica.

"Jumătate din timp simt că trebuie să le ofer mai mult, iar în cealaltă jumătate simt că le-am dat prea mult. E un echilibru ciudat. Încă de la început, mi-am dorit să am o relație cu fanii așa cum mi-aș fi dorit eu să am o relație cu un artist pe care îl admir. Asta mi-am propus: să fiu acel artist al cărui fan mi-aș dori să fiu. Când eram la început, părea foarte ușor să fac asa, dar pe măsură ce am devenit mai cunoscută a devenit tot mai greu. Nu e ușor să fii accesibil pentru toată lumea", a detaliat Billie.