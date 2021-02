Toată lumea vorbeşte depsre Taylor Swift în această perioadă şi despre sarcina sa titanică de a îşi re-înregistra piesele, pentru a putea avea drepturi complete asupra lor. Artista a avut totuşi şi timp de colaborări, precum cea nouă cu Haim, pe piesa "Gasoline". Tay-Tay se descrie drept "a patra fata din Haim" şi asta se aude în piesa din articol.

Haim a lansat pe 19 februarie 2021 o versiune extinsă a albumului nominalizat la Grammy "Women In Music Part III". Printre piesele noi se numără şi o versiune a lui "Gasoline", care o include pe Taylor Swift. Înainte de lansarea piesei a fost postat un teaser pe TikTok, care s-a viralizat imediat. Cele 3 surori care compun trupa Haim, Danielle, Este şi Alana şi-au sincronizat excelent vocile cu Taylor Swift. "Gasoline" este un single extras de pe albumul lansat în iunie 2020, "Women In Music Pt. III", iar versiunea remixată nu este singura noutate de pe discul relansat.

El mai include şi o versiune nouă a piesei "3 AM", de această dată în colaborare cu Thundercat. LP-ul din 2020 a fost nominalizat la premiile Grammy din 2021 la categoria "Albumul Anului". Este pentru prima oară când un grup de rock alternativ exclusiv feminin primeşte o nominalizare de genul. Încă o nominalizare la Grammy a venit pentru single-ul "The Steps" de pe acelaşi album ("Cea mai bună piesă rock"). Relaţia dintre Haim şi Taylor Swift nu e deloc nouă.

Formaţia a cântat în deschiderea artistei din Pennsylvania în 2015, în cadrul etapei nord americane a turneului "1989 World Tour". În plus surorile din Haim au apărut pe piesa lui Taylor "No Body, No Crime", de pe albumul "Evermore", lansat în decembrie 2020. De-a lungul anilor Swift a mai colaborat şi cu alte nume mari, precum Ed Sheeran pe piesa "Everything Has Changed" din 2012, dar şi pe "End Game" în 2017. Zayn i s-a alăturat lui Tay-Tay în 2016 pe piesa "I Don't Want To Live Forever".

Un moment special a fost cel când tânăra muziciană a colborat cu eroul său muzical, Imogen Heap pe piesa "Clean". Anul 2020 s-a încheiat pentru Taylor cu o lansare de album, "Evermore", LP născut în pandemie. Asta după ce în vara lui 2020 ea ne oferise şi albumul "Folklore", de pe care s-a remarcat hitul "Cardigan".