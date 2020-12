Taylor Swift a lansat albumul "Evermore", un nou LP "născut" în pandemie

Albumul "Evermore" este cel de-al 9-lea material de studio al artistei americane și conține colaborări cu HAIM, Bon Iver și the National. Într-o postare pe Instagram, în care anunța lansarea albumului, Taylor a detaliat ce emoții au ghidat-o în procesul de creație.

"Nu ne-am putut opri din a scrie melodii. Pentru a exprima această realitate mai poetic, am simțit că stăm la marginea "pădurii folclorice" și că avem de ales între a ne întoarce sau a ne avânta și mai mult în muzica acestei păduri. Am ales să mergem mai departe și să-i explorăm profunzimea.

Nu am mai făcut asta niciodată. În trecut, am tratat mereu albumele ca pe ere separate, continuând să planific următoarea lansare după ce un material era lansat. "folklore" a fost un proiect aparte. În timp ce-l înregistram, am simțit mai puțin că mă desprind și mai mult că mă întorc."