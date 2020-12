Toto Dumitrescu a câștigat Te Cunosc de Undeva #14 - Vezi finaliștii sezonului

Toto Dumitrescu a fost electrizant în pielea lui Marilyn Manson, acest personaj venindu-i ca o mănușă. Atât transformarea fizică, cât și prezența scenică au avut vibrația neconvenționalului Manson, juriul și colegii săi apreciindu-i transformarea și acordându-i cele mai multe puncte. În calitate de câștigător al celei de-a 14-a ediții "Te Cunosc de Undeva!", Toto a mărturisit că i-a plăcut la nebunie sezonul 15.

"Mulțumesc! Sezonul ăsta a fost minunat. M-a îndemnat să-mi ies mult din zona de confort, să-mi descopăr o voce pe care nu eram convins că o am, o voce care mă va ajuta și în actorie, cu siguranță, dar și în viața de zi cu zi. Am cunoscut niște oameni extraordinari. Răi, da' buni. Extraordinari! Niște oameni extraordinari, de la care am învățat o mulțime de lucruri. Vă iubesc pe toți!", a spus Toto.