Jessie J a ajuns la spital după ce și-a pierdut temporar auzul

Jessie J, pe numele său real Jessica Cornish, a ajuns la spital după ce nu mai putea să audă cu urechea dreaptă și își tot pierdea echilibrul. Cântăreața a fost diagnosticata cu boala Ménière. Aceasta este o afecțiune a urechii interne care produce vertij, hipoacuzie neurosenzorială fluctuantă și tinitus (țiuitul urechii).

Jessie J a fost cea care a dezvăluit acest diagnostic. Artista le-a povestit fanilor experiența, prin intermediul paginii sale de Instagram:

"Când m-am trezit am simțit că nu mai aud deloc cu urechea și că nu pot merge în linie dreaptă. Mi s-a spus că am boala Ménière. Știu că o mulțime de oameni suferă de asta și multe persoane m-au contactat și mi-au dat sfaturi. Ar fi putut fi mult mai rău, așa că asta este. Sunt foarte recunoscătoare pentru starea mea de sănătate. Doar că m-a luat prin surprindere. Însă mă bucur că am mers din timp la spital și au descoperit care este problema. Am primit tratamentul potrivit, așa că mă simt mult mai bine astăzi.