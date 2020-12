Călin Pop, vocalistul și chitaristul trupei Celelalte Cuvinte, a lansat melodia "Un Alt an" - AUDIO

"Un Alt an" este o baladă compusă de Călin Pop ce vorbește despre trecutul recent, dar oferă și o notă de optimism pentru anul ce vine. Melodia beneficiază de un artwork realizat de Elena Cercel.

"În nefasta perioadă de virusare pe care recent am traversat-o, cuprins de fiori și neliniști, am creat un audio meditativ, de final de an. În această conjunctură am decis să mă exprim doar eu cu ale mele gânduri, nedorind să îmi aglomerez genialii colegi de proiect (doar de data aceasta). Am simțit nevoia să fac această piesă, pentru sufletul meu, al nostru, al tuturor", a declarat Călin Pop.