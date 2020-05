Jennifer Lopez și Jimmy Fallon recreează dansuri de pe TikTok - VIDEO

Jennifer Lopez a dat curs invitației lui Jimmy Fallon de a se întrece în mișcări de dans, așa cum au mai făcut-o și în cadrul altor ediții ale emisiunii "The Tonight Show". De această dată, coregrafia a fost asigurată de câțiva puști de pe populara platformă TikTok, ce a ajuns să fie descărcată de peste un miliard de ori la nivel mondial.

Jimmy și Jennifer și-au propus ca prin acest joc online să reconstituie câteva dintre cele mai apreciate mișcări de dans de pe TikTok urmărindu-le o singură dată. Câștigătorul este cel care reușește să imite cel mai bine dansurile propuse.

Așa cum era de așteptat, Jennifer Lopez se descurcă foarte bine, profitând de acest prilej și pentru a promova noul sezon al emisiunii World of Dance, ce debutează pe 26 mai. J. L0 este jurat în cadrul acestui show ajuns la cel de-al patrulea sezon.

Jennifer Lopez i-a povestit lui Jimmy Fallon și cum își petrece timpul în carantină, mărturisind că sunt și câteva aspecte pozitive ale izolării.

"Încercăm să ne simțim cât mai bine în contextul dat. Au fost și momente cu adevărat înfricoșătoare și încărcate de anxietate. Știi la ce mă refer, incertitudine, tot tacâmul. Dar am și conștientizat o mulțime de lucruri.

Știi ce am realizat? Nu îmi sunam mama în fiecare zi. Trebuie să o sun în fiecare zi, chiar și când se termină perioada asta, pentru că am vorbit cu ea zilnic...Nu ne conectăm așa în mod obișnuit. Acum suntem conectate zi de zi. Când o să ne întoarcem la normalitate, indiferent cum ar fi ea, vreau să continui să țin legătura cu ea așa cum am făcut-o în perioada asta."