Iggy Pop a anunțat difuzarea unui concert la care au participat membri Arctic Monkeys și Queens of the Stone Age

Iggy Pop a anunțat că va transmite în direct faimosul său concertul din 2016 de la Royal Albert Hall din Londra, susținut în cinstea albumului lansat în același an, "Post Pop Depression".

În timp ce toate spectacolele artistului sunt extrem de distractive, acesta a fost la superlativ, deoarece i-a avut ca invitați pe toboșarul Arctic Monkeys, Matt Helders și pe membrii Queen of the Stone Age - Josh Homme și Dean Fertita.

Concertul va fi transmis astăzi, 13 mai, în direct pe YouTube, începând cu ora 22:00 (ora României). Muzicianul a postat un mesaj pe Twitter despre acest eveniment:

"Gata să-l retrăiești? Stai acasă și dansează în cinstea aniversării a patru ani de la concertul IggyPop Post Pop Depression live la Royal Albert Hall".

Albumul "Post Pop Depression" este o continuare spirituală a "Lust for Life", colaborarea lui Iggy Pop din 1977 cu David Bowie care l-a ajutat să "învie". Ca atare, setlist-ul cuprinde piese de pe cele două materiale, plus câteva piese de pe albumul de debut, "The Idiot".

Vezi concertul Iggy Pop de la Royal Albert Hall

Setlist concert Iggy Pop:

Lust for Life

Sister Midnight

American Valhalla

Sixteen

In the Lobby

Some Weird Sin

Funtime

Tonight

Sunday

German Days

Mass Production

Nightclubbing

Gardenia

The Passenger

China Girl

Bis:

Break Into Your Heart

Fall in Love With Me

Repo Man

Baby

Chocolate Drops

Paraguay

Success