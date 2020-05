Guns N' Roses publică online fragmente din turneul "Not In This Lifetime" - VIDEO

Guns N' Roses oferă publicului oportunitatea de a se bucura de acasă de fragmente memorabile din turneul "Not In This Lifetime", ce a marcat reunirea trupei. Clipurile vor putea fi urmărite pe YouTube.

Guns N' Roses urmează exemplul trupelor care au publicat pe YouTube înregistrări din concerte și oferă fanilor șansa de a se bucura de câteva dintre cele mai memorabile momente live din turneul "Not In This Lifetime". Primul clip publicat pe canalul de YouTube al formației are 13 minute și cuprinde selecții din cadrul concertului susținut de Guns N' Roses în Salt Lake City, Utah, pe 29 octombrie 2019. VIDEO: Guns N' Roses - "Not In This Lifetime" (Utah, 29 octombrie 2019) Turneul "Not In This Lifetime" s-a desfășurat în perioada aprilie 2016 - noiembrie 2019 și a marcat reunirea formației, publicul savurând primele show-uri cu Axl Rose, Slash și Duff McKagan pe aceeași scenă după mai bine de 20 de ani. Turneul a generat până la finele lui 2017 nu mai puțin de 292.5 milioane de dolari, plasându-se pe locul 2 în topul celor mai profitabile turnee ale anului trecut. Trupa a fost depășită doar de U2, ale cărei concerte au generat 316 milioane de dolari. Săptămâna trecută, Guns N' Roses a anunțat că viitoarele concerte ale trupei vor fi reprogramate pe fondul temerilor legate de pandemie. Formația are însă alte surprize pentru public. Potrivit soției basistului Duff McKagan, trupa "lucrează asiduu" la muzică nouă. Trupa va lansa, de asemenea, o carte pentru copii. Intitulată "Sweet Child O'Mine", după cunoscuta melodie a formației, cartea a fost scrisă în colaborare cu autorul James Patterson și ilustrată de Jennifer Zivion. Povestea este inspirată de aventurile a două fetițe - Maya și Natalia Rose - care au crescut călătorind cu trupa în turnee. Găsiți mai multe detalii despre această carte într-un articol anterior.