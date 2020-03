Celine Dion a amânat două concerte din cauza unei răceli

Celine Dion a fost nevoită să reprogrameze două concerte din SUA, din cauza unei răceli comune pe care a contractat-o. Detalii în articol.

Aflată în plin turneu de promovare a albumul "Courage", artista a trebuit să amâne pentru luna noiembrie două concerte: cel din Washington (Capital One Arena) programat pentru 11 martie și evenimentul din Pittsburgh (PPG Paints Arena) ce ar fi trebuit să aibă loc pe 13 martie.

Celine Dion a început să se simtă rău, manifestând simptome de răceală. Ca o măsură preventivă, artista a fost testată și pentru COVID-19, rezultatul fiind negativ. Vestea stării de sănătate a cântăreței, precum și reprogramarea concertelor a fost comunicată pe pagina sa oficială de facebook:

"Regretăm să vă informăm că, din cauza unei răceli, Celine Dion va amâna două spectacole ale turneului COURAGE WORLD TOUR programate în această săptămână la Washington, D.C și Pittsburgh, PA. Datele spectacolului sunt reprogramate după cum urmează: Miercuri, 11 martie, concertul de la Capital One Arena (Washington) a fost reprogramat pentru luni, 16 noiembrie 2020. Vineri, 13 martie, concertul de la PPG Paints Arena ( Pittsburgh) a fost reprogramat pentru miercuri, 18 noiembrie 2020. Luni seară, la o zi după ce a terminat o serie de șase spectacole în zona New York, Celine a început să simtă simptomele unei răceli obișnuite. Simptomele au persistat până marți, iar medicii ei au sfătuit-o să se odihnească pentru următoarele 5-7 zile. După ce au testat-o, medicii au ajuns la concluzia că virusul ei nu avea legătură cu COVID-19. <<Îmi pare atât de rău că-mi dezamăgesc fanii de la Washington D.C. și Pittsburgh ... Sper că toată lumea înțelege>>, a spus Celine. Se așteaptă ca show-urile din cadrul turneului să fie reluate începând cu marți, 24 martie, în Denver, CO, la centrul Pepsi, așa cum a fost programat inițial. Deținătorii de bilete ale spectacolelor amânate vor primi mai multe informații în scurt timp și ar trebui să își păstreze biletele originale pentru a le utiliza la datele reprogramate".

Turneul COURAGE WORLD TOUR promovează primul album în limba engleză al artistei din ultimii șase ani. Noul album al lui Celine Dion, "Courage" a fost lansat pe 15 noiembrie 2019, iar turneul de promovare a albumului va ajunge în peste 100 de oraşe de pe glob. Turneul "Courage World Tour" a debutat în Quebec pe 18 septembrie şi include 66 de opriri în America de Nord. Anul 2020 aduce reprezentaţii în Europa, în mai multe capitale europene, printre care Praga, Budapesta, Munchen, Paris, Berlin, Stockholm, Londra sau București.

Celine Dion în premieră în România

Celine Dion, artista canadiană care a bucurat milioane de inimi în întreaga lume în cei peste 30 de ani de carieră, ajunge pe 29 iulie 2020 pentru prima oară în România. Evenimentul va fi unul de amploare și va avea loc pe Arena Națională din București.

Celine Dion este unul dintre cei mai recunoscuți, respectați și de succes artiști din industria muzicală. A câștigat numeroase premii până la vârsta de 18 ani, a dominat clasamentele pop în 1990 și a vândut aproape 250 de milioane de albume în cei peste 35 de ani de carieră. Artista are în palmares două premii Oscar, 5 premii Grammy și un Icon Award din partea Billboard, acordat recent pentru întreaga carieră.

Anul trecut, artista a lansat trei piese de pe următorul album, "Courage" - "Imperfections", "Lying Down" și "Courage". Aceste piese trasează o nouă direcție creativă pentru artistă și vor putea fi ascultate live în timpul concertului de la București. Fanii artistei o vor putea acompania și la hit-urile care au făcut-o atât de cunoscută, "My heart will go on", "A new day has come", "Because you loved me", "It’s all coming back to me" și multe altele.