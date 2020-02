Billie Eilish a dezvăluit detalii despre noua piesă Bond

În urmă cu câteva săptămâni, Billie Eilish era confirmată pe coloana sonoră a filmului "No Time To Die". De atunci, fanii lui Billie și ai acestei francize așteaptă lansarea, sperând măcar la un teaser, care să le hrănescă puțin curiozitatea.

Când Billie a fost anunțată ca performer la gala Oscar 2020, mulți au crezut că evenimentul ar fi prilejul perfect pentru o asemenea premieră. Din păcate, însă, planurile producătorilor filmului James Bond au fost diferite, Billie susținând în cadrul galei un moment In Memoriam, dedicat actorilor care s-au stins din viață în ultimul an.

Întrebările legate de acest soundtrack nu au ocolit-o, însă, pe Billie, pe covorul roșu răspunzând la o serie de curiozități pe această temă. Potrivit artistei, piesa este "compusă" și "finalizată". Melodia este una lentă, Billie indicând într-un interviu pentru Access Hollywood că e o baladă.

Publicul a aflat că Billie va interpreta piesa centrală de pe noul soundtrack Bond la mijlocul lunii ianuarie. După anunțul oficial, Billie și-a arătat recunoștința pentru această oportunitate imensă ce i-a fost oferită.

La fel de entuziasmat, Finneas a mărturisit că se simte extrem de norocos.

"Să scriem piesa tematică pentru Bond e ceva ce am visat să facem toată viața noastră. Nu există nicio altă asociere mai emblematică decât cea dintre Goldfinger și Live And Let Die. Ne simțim atât de norocoși să jucăm un mic rol într-o franciză atât de legendară. Viață lungă 007."