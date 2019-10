Goran Bregović la Sala Palatului: Program și reguli de acces

Goran Bregović revine la Sala Palatului din București pe 27 octombrie pentru un show în care va cânta toate hit-urile din carieră, alături de trupa sa - Wedding & Funeral Orchestra. Află programul și regulile de acces ale evenimentului.

Program:

Acces - 19:00

Concert Goran Bregović - 20:00

REGULI DE ACCES:

Accesul publicului este permis începând cu ora 19:00, iar spectacolul începe la ora 20:00, astfel sunteți rugați să alocați timp suficient pentru drum, parcare, acces, lăsarea hainelor la garderobă, și orice alte activități ce premerg participarea la spectacol în sine, în scopul intrării în sala de spectacole înainte de începerea actului artistic.

Accesul în perimetrul evenimentului este permis pe bază de bilet valid. Accesul publicului după ora de începere a spectacolului, așa cum apare tipărită pe bilet, nu este permis. Ușile de acces în sală se vor închide la ora începerii spectacolului, adică 20:00.

Accesul copiilor cu vârste peste 2 ani este permis pe bază de bilet și doar dacă aceștia sunt însoțiți de unul dintre părinți, posesor al unui bilet valid. Copiii sub 2 ani beneficiază de acces gratuit, dar trebuie să fie însoțiți de cel puțin un părinte, posesor al unui bilet valid. De asemenea, organizatorii recomandă, pentru a înlătura orice dubii, prezentarea la intrare a unui act doveditor al vârstei copilului (copie). Vă recomandăm să aduceți căști speciale pentru protecția auzului copilului. Volumul puternic poate afecta auzul celor mici. De asemenea, vă rugăm ca pe toată durata spectacolului să îi țineți pe cei mici în brațe.

Deținătorii de bilete pot fi controlați la intrarea în locație pentru a se asigura respectarea regulilor anunțate. Spectatorii sunt rugați să păstreze permanent biletele asupra lor. După ce s-a făcut accesul, spectatorii nu mai pot părăsi incinta pentru a se reîntoarce, decât dacă își achiziționează din nou bilet, însă nu după ora de începere a spectacolului, adică 20:00.

Neprezentarea la timp în scopul intrării în sala de spectacole, nu dă dreptul la rambursarea biletului sau la utilizarea sa la o reprezentație ulterioară.

Este INTERZIS accesul cu:

arme sau obiecte periculoase, alcool sau alte băuturi și alimente din exteriorul Sălii Palatului, materiale inflamabile, canistre pe gaz sau mașini de gătit de orice fel, aparate foto profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detașabil), aparate de înregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale, consumul de droguri sau de alte substanțe ilegale în locația unde se desfășoară evenimentul constituie infracțiune și va fi pedepsită conform prevederilor legale în vigoare.

Biletele au următoarele prețuri:

- Presale 2 până pe 27 octombrie: VIP - 299 lei, Cat A - 219 lei, Cat B - 179 lei, Cat C - 129 lei

- La acces: VIP - 320 lei, Cat A - 230 lei, Cat B - 200 lei, Cat C - 140 lei

Puteți achiziționa bilete la concertul Goran Bregovć accesând agenda InfoMusic

Goran Bregović este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști balcanici, legătura sa cu România fiind foarte strânsă. Cu o carieră de peste 45 de ani, a cucerit cu muzica sa toți ascultătorii de pe întreg mapamondul, colaborând cu artiști ca Iggy Pop, Eugene Hutz (Gogol Bordello) sau Cesaria Evora, compunând chiar pentru filme celebre precum Time of the Gypsies, Arizona Dream și Underground, toate sub regia lui Emir Kusturica.

În 1971, Goran și un alt artist aspirant, Zoran Redzia, au început să cânte într-o trupă numita"Jutro" (n.r. "Bună dimineața"). În această formulă, muzicianul a avut o mulțime de spectacole și a început să guste succesul din plin. La 1 ianuarie 1974, trupa și-a schimbat numele în "Bijelo Dugme" ("Butonul Alb").

În 1975, când se pregătea de cariera de profesor al ideologiei oficiale de la aceea vreme, marxism-leninism, formația Bielo Dugme a câștigat popularitate în Iugoslavia. A renunțat la vocația de dascăl și a devenit idolul tinerilor și cel mai important star rock al țării sale. S-a retras din Bielo Dugme în anii '90, având la activ 13 albume vândute în șase milioane de exemplare. După zece ani de muzica rock, Bregović a renunțat la acest gen pentru a se dedica stilului care l-a făcut cunoscut în întreaga lume: o combinație de ritmuri tradiționale balcanice, cu sonorități rock. Cel mai recent album al artistului, "Three Letters From Sarajevo" s-a bucurat de un succes international și a fost prezentat în premieră și la București în cadrul a două concerte în 2018, la Sala Palatului și la Arenele Romane.