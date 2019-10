INNA are o melodie în noul joc NFS Heat; Iată despre ce piesă este vorba

INNA se alătură numelor mari din rap, rock şi EDM care au piese incluse în cel mai nou joc de curse, NFS Heat. Jocul soseşte pe 8 noiembrie şi în vreme ce conduci bolizi de sute de cai putere vei putea asculta piesa "Tu Manera" a artistei autohtone.

"Tu Manera" este o piesă a Innei de pe albumul latino "YO". Cu acest disc INNA a cucerit piaţa sud americană, materialul fiind compus în întregime de artistă. Nu este prima dată când cântăreaţa are o piesă folosită într-un fenomen al pop culture-ului modern. Spre exemplu în popularul serial de pe Netflix "Elite" s-a auzit piesa "Sin Ti". Sezonul 2 a debutat cu câteva săptămâni în urmă, iar în episodul 6 se aude melodia respectivă.

"Tu Manera" a debutat în luna martie a acestiui an şi a adunat peste 27 de milioane de vizualizări pe YouTube. Despre apariţia sa în noul joc de curse, INNA a declarat următoarele:

M-am trezit cu foarte multe story-uri de la fanii mei cum că este pe Need for Speed, este un joc pe care îl jucăm şi eu în copilărie. Mă simt extraordinar de împlinită, mă simt fericită, cred că pot spune că trăiesc cea mai intensă perioadă din viaţa mea pentru că asta este muzica pe care am scris-o eu din sufletul meu, bineînţeles alături de colegul meu drag, David.

Track-ul a fost folosit şi în serialul "Grand Hotel", produs de către Eva Longoria.

Need for Speed Heat soseşte pe 8 noiembrie 2019 pe PC, PlayStation 4 şi Xbox One. Coloana sa sonoră include piese reggaeton de la Gente de Zona, dar şi rap de la Machine Gun Kelly sau 2 Chainz. Auzim şi DNB de la Chase and Status sau muzica indie de la Bonobo. Iată cum arată tracklist-ul coloanei sonore pentru NFS Heat:

Bomby - Con Mucho Son Sofi Tukker & Bomba Estereo - Playa Grande Sofi Tukker - Swing Gloria Groove - Coisa Boa Burna Boy - Collateral Damage The Tribe of Good - Turning It Up For The Sunshine (Friend Within Remix) Mustard - 100 Bands (ft. Quavo, 21 Savage, YG, Meek Mill) Gente de Zona - Poquito a Poco (ft. Zion & Lennox) INNA - Tu Manera Diplo - Bubble Up Toro y Moi - Ordinary Pleasure Bomba Estereo - Carnavalera ft. Systema Solar Felix Jaehn & Breaking Beattz - LIITA (ft. Brother Leo) DeeWunn & Leo Justi - Back It Up, Drop It Deorro & Henry Fong & Elvis Crespo - Pica Toro y Moi - Fading Gente de Zona - Hazle Completo El Cuento (ft. El Micha) French Montana - Writing on the Wall ft. Post Malone, Cardi B, Rvssian Machine Gun Kelly - El Diablo Valentino Khan & Kayzo - Novocaine Maejor - Nirvana (feat. Yashua, Jeon) NOMA$ - Pay Day 2 Chainz - Momma I Hit A Lick (feat. Kendrick Lamar) NVDES - Rock and Roll Chase and Status - Murder Music (feat. Kabaka) Party Favor & GTA - Work It Out Lil Baby & Future - Out The Mud Play-N-Skillz - Pegadito Radamiz - Save The Youth feat. History & Tedy Andreas KANDY & Nonsens - Like This BJ The Chicago Kid - Worryin' Bout Me (ft. Offset) BlumBros x MAKJ - LS6 Impish - Hive Denzel Curry - BIRDZ (feat. Rick Ross) Blac Youngsta - So What Blocboy JB - Mercedes Whiney - Doin' It For Time (ft. Kwam) Sa-Roc - Goddess Gang Anna Lunoe - 303 Bear Grillz - Don't Stop Get It (ft. Bok Nero) Danay Suárez - Viaje en Dub Kings Of The Rollers - Guitar Track Tycho - Easy Bumbasee - Tooth and Nail (ONEDUO Remix) TroyBoi - Say Yeah Bonobo - Linked NGHTMRE & Zhu - Man's First Inhibition feat Kidd Keem NGHTMRE & A$AP Ferg - Redlight (NGHTMRE VIP Remix) Yellow Claw - Break of Dawn (feat. Stoltenhoff) (Duke & Jones Remix) Ramengvrl - I AM ME Kelly Mac & Aaron John Shapiro - Entrance Elysha Zaide & Angel Davanport - Illegal 2 ZUNA - BiTURBO feat. BAUSA noax - Invasion

INNA a lansat în această toamnă INNAMag, propria revistă online, iar pe parcursul verii ne-a încântat cu hiturile "Locura" şi "Si, Mama".