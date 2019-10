Apocalyptica la Arenele Romane - Program și reguli de acces

Pe 29 octombrie, Apocalyptica revine la București cu un concert ce va avea loc la Arenele Romane (cort încălzit). Consultă programul și regulile de acces la eveniment.

În mai 1996, Apocalyptica lansa albumul de debut "Metallica by four cellos", o adevărată operă rock care a schimbat peisajul muzical al următorilor 20 de ani. Alături de acest album, la București, trupa va cânta și reinterpretări ale pieselor "Battery", "Nothing Else Matters" și "Seek and Destroy".

Programul concertului Apocalyptica:

Porțile Arenelor Romane se deschid la orele 20:00 iar concertul începe la ora 21:00, porțile fiind deschise până la finalul concertului. Guestlist-ul este valabil până la ora 21:00.

REGULI DE ACCES:

Accesul se face prin intrarea din parc a Arenelor Romane (cea mare, standard, de jos) și fiecare categorie de bilet va avea câte un coridor special.

Accesul în perimetrul evenimentului este permis pe bază de bilet valid. Odată intrați în incinta Arenelor Romane, nu puteți părăsi locația decât în caz de urgență. În caz contrar va trebui să cumpărați un alt bilet. Posesorii de bilete Golden Circle vor primi o brățară specială cu care pot intra și în zona de Acces General.

Zona de concert are o singură zonă de acces și cinci ieșiri de siguranță marcate ca atare. La locație va fi prezent un punct de prim ajutor.

Fumatul în cortul încălzit al Arenelor Romane ESTE INTERZIS. Se fumează doar în locurile special amenajate.

Obiecte interzise

Este INTERZIS accesul cu arme sau obiecte periculoase, alcool sau alte băuturi și alimente din exteriorul zonei de festival, accesul cu materiale inflamabile, canistre pe gaz sau mașini de gătit de orice fel, umbrele (concertul are loc în cort încălzit), aparate foto profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detașabil), aparate de înregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale, animale de companie.

Categorii de bilete și brățări

Toate biletele sunt cu loc în picioare. Accesul în zona de Categoria A se face pe baza brățării primită la intrare. Spectatorii cu acest tip de bilete vor avea acces și în zona de Acces General. Spectatorii care au bilete la categoria Acces General nu vor avea acces la Golden Circle.

Accesul în spațiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singură dată. Biletul în baza căruia se va face accesul va trebui păstrat pe toată durata concertului.

Părăsirea perimetrului de concert, după validarea biletului de acces, va fi strict interzisă. Persoanele care doresc să părăsească zona de eveniment o pot face, dar la ieșire brățara le va fi ruptă și dacă doresc să intre din nou, vor trebui să-și cumpere alte bilete.

Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea invitațiilor și vînzarea sau cumpărarea biletelor la suprapreț. Organizatorii își rezerva dreptul de a interzice intrarea la concert a persoanelor care vor fi depistate că desfășoară astfel de activități și de a confisca invitațiile, respectiv biletele, aflate în posesia acestora. Se recomandă achiziționarea biletelor doar din punctele de vânzare autorizate.

Jetoane

În cadrul evenimentului se vor comercializa diverse sortimente de băuturi, vânzarea acestora făcându-se pe bază de jetoane care pot fi procurate de la casele special amenajate..

Contravaloarea jetoanelor rămase se returnează până la finalul evenimentului doar pe baza bonului fiscal.

Bilete la concertul Apocalyptica de la Arenele Romane:

Biletele pentru concertul Apocalyptica pornesc de la prețul de 129 lei. Pentru mai multe detalii, accesați agenda InfoMusic.