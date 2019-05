Irina Rimes: "E ceva ce vine de sus, din Univers și trece prin mine. E norocul meu că e mâna mea care scrie versurile astea"

După atâtea povești de iubire puse pe hârtie, ai crede că Irina Rimes s-a cunoscut mai bine, însă artista recunoaște că mai e drum lung până acolo. Însă a devenit prietena ei cea mai bună. Face ce simte, scrie cum simte și susține că nu costă nimic să compui, iar artiști nu ar trebui să caute o rețetă a succesului sau să urmeze anumiți pași.

În Cosmos, în lumea Irinei

Cosmos e o stare, e mai mult despre cum să fii și cum să gândești, mai mult decât despre stele și despre lună și despre acele lucruri astro despre care am tot cântat. Cred că mereu am fost în starea asta, doar că nu am realizat neapărat.

Irina Rimes din prezent nu ar avea ce sfat să îi dea Irinei Rimes de la începutul carierei. Artista crede că fiecare alegere a adus-o în punctul în care este astăzi și dacă nu ar fi greșit, nu ar fi trăit satsifacția profesională din prezent. "Te satisface să știi că ai muncit și munca ta dă roade. E intens, e și mult câteodată", spune ea.

"Sunt norocoasă, mama îmi spune să nu mai zic asta că lumea crede că nu am muncit nimic și sunt doar norocoasă și așa am obținut lucrurile. Zic așa pentru că sunt și recunoscătoare, acum nu o să mă bat cu pumnul în piept. Cuiva i se dă un pic mai ușor, cuiva i se dă un pic mai greu. Eu nu știu din care categorie fac parte - dacă am muncit mult nu m-am plâns, dacă mi s-a dat ușor am mulțumit Universului și gata."

Cosmos. De ce o carte album și cum s-au născut poeziile?

Cartea-album Cosmos are multe mesaje ascunse între paginile ei și o anumită simbolistică, precum o fotografie a planetei Marte, planeta bărbaților, poezii încadrate într-un anumit fel în pagină, ședințe foto gândite special pentru proiect sau versuri ale pieselor.

"Eu văd fulgi, tu vezi cenușă

Eu văd casa, tu vezi ușa

Eu văd soarele, tu luna

Tu-mi vezi toate rănile

Eu la tine nu văd una.

Tu vezi lacrimi și durere

Eu lumină, cer senin

Tu îmi spui că eu sunt slabă

Când m-alungi și eu revin.

Eu sunt focul, tu ești fierul

Fierul tare, dur și rece

Dar când flacăra mi-e mare

Îți văd ochii licărind

Când prin fier căldura trece."

La evenimentul de lansare a cărții-album Cosmos, Maia Morgenstern a urcat pe scenă și a recitat câteva dintre poeziile Irinei. Despre interacțiunea cu marea actriță, artista spune că nu a avut pretenția să îi placă poeziile, ci doar să le agreeze, însă a fost surprinsă de alegerile Maiei Morgenstern.

"Parcă mi-a înflorit ceva în suflet când am văzut că îi plac poeziile mele."

"Nu știi tu să fii bărbat" este piesa care nu a fost greu de compus, însă a fost greu de cântat și de lansat.

"Îmi dădeam seama că unii oameni o să arunce cu pietre, alții o să se regăsească, femei, bărbați... mie îmi place foarte mult atunci când cânt piesa asta în concerte și văd bărbați și tineri și de vârsta a doua care îngână melodia pentru că îmi dau seama că oamenii sunt deschiși la minte și înțeleg că nu e despre toți bărbații și nu o iau personal. E o piesă sensibilă scrisă despre mine, despre cineva care fusese demult în viața mea."

Uneori după iubire, vine suferința și după suferință, vine vindecarea. Irina Rimes simte că a suferit puțin prin piesa "Da' Ce Tu", care face parte din prima trilogie lansată de aceasta.

"Mă îndrăgostisem foarte tare atunci și scrisesem piesa asta. Întâi <Iubirea noastră mută>, apoi <Da' Ce Tu> și apoi <Cosmos>. Și în <Cosmos> era un pic de reproș pentru că la un moment dat acel cineva îmi dăduse cu flit. E un amalgam de sentimente. Îmi revărs frustrările în muzica mea."

Despre versurile ei, Irina Rimes, spune, cu modestie, că este norocoasă să poată să compună.

"E ceva ce vine de sus, din Univers și trece prin mine. E norocul meu că e mâna mea care scrie versurile astea. Putea să fie a oricui. (…) În general, când scriu o piesă trec prin toate stările. Sau prin niciuna. Există și piese din astea."

"Dorule", piesa care ne amintește de Maria Tănase

Femeile au o putere foarte mare de a iubi și o putere la fel de mare să urască. Melodia "Dorule" sună ca un fel de blestem, care ne duce cu gândul la "Cine iubește și lasă" (Maria Tănase). Am vrut să știm când a simțit ultima oară Irina Rimes cele două femei în interior, iar ea ne-a răspuns cu sinceritate:

"Ele există mereu. Exista la un moment dat un om căruita aș fi vrut tare să îi cânt versurile astea. Nu aș fi reușit niciodată să fac asta în viața reală pentru că mi se pare destul de dur. Nici nu doresc cuiva răul oricât rău mi-ar face cineva. E doar o formă frumoasă de exprimare. De dragul poeziei. Dar am simțit ce am scris acolo."

Toate piesele Irinei Rimes au o încărcătură emoțională puternică și sunt foarte personale. Dar oare s-a cunoscut mai bine prin poveștile ei de iubire?

"Din contră. Sunt într-o reală confuzie. Am învățat să fac abstracție de multe lucruri și să trăiesc viața într-un fel și să cânt altfel. Și să fiu sensibilă și drăguță, să fiu mai mult femeie în muzica mea și atunci când cânt decât în viața reală. Nu vreau să spun că sunt fata aia din piese, eu sunt o femeie puternică, de carieră, care face muzică pentru sine și pentru publicul ei."

Când a devenit artista cea mai bună prietenă a ei:

"Uite piesa aia e despre mine. Despre cum sunt eu în viața reală. Se întâmplase ceva în carieră, am avut o ceartă cu niște oameni dragi la un moment dat. Atunci a murit egoul și am scris piesa asta. "Cel mai bun prieten". Mi-am dat seama că în primul rând trebuie să mă bazez pe mine și să am încredere în mine."

"Nu poți să ai încredere în inimă decât atunci când vine vorba de dragostea aia curată, pură și inocentă."

Noile proiecte muzicale de la Quantum Music - Nika și Tukeep

"În timpul în care lucram la proiectul meu, am fost ajutată foarte mult. Am avut norocul să întâlnesc oameni buni în viața mea, oameni corecți, oameni potriviți. Unul dintre acei oameni este Raluka. Așa că m-am gândit că este de datoria mea să fiu și eu un ajutor și o bază, un sprijin pentru cineva. Și mi-am adus aminte că am niște copii foarte talentați în Chișinău."

Irina Rimes și-a dorit să le ofere spațiul în care Nika și Lilian (Tukeep) își pot exprima talentul, iar studioul Quantum Music s-a dovedit locul perfect pentru ei. Nika a lansat de curând piesa "Tu auzi", în colaborare cu Seredinschi. Este o artistă liberă, care nu ține cont de reguli și face numai ce simte. Lilian sau Tukeep a lansat melodia "Cu dorul tău" și este, și el, un compozitor talentat.

"Eu cred că un artist se crește prin muzică. Muzica trebuie să fie multă, muzica trebuie să fie bună, muzica trebuie să fie interesantă și originală. (...) Muzica nu costă. Te duci în studio și începi să scrii muzică. De ce să căutăm acel hit? De ce să nu facem muzică pur și simplu?"

Despre copilăria din Republica Moldova

Dacă Irina Rimes ar avea un cufăr cu amintiri, ne-am întrebat ce culoare ar avea, ce miros și cu ce sunet l-ar asocia.

"Dacă aș avea un cufăr plin de amintiri, acela ar fi nu un cufăr, ci un sac. Maroniu. Tu știi mirosul ăla când te duci la țară și miroase a frunze arse? Și a un pic de coteț? Se adunau cu grebla toate frunzele și se dădea foc. Și atunci știam că e curat în sat. Mirosul ăla de fân și de pământ, de copaci umezi și de frunze arse. Și liniște."

Când artista nu e nici în studio, nici pe scenă, preferă să citească, să se uite la filme sau la desene animate, să facă exerciții la franceză, să gătească, să citească, să mănânce înghețată sau să își ia un bilet și să plece undeva.

"Am început să văd viața altfel și am început să îmi dau seama că dacă nu mă odihnesc, nu creez. Valorific foarte mult aceste momente în care mă aflu doar eu cu mine."

Jurat la Vocea României

Irina Rimes a fost jurat în sezonul 9 al emisiunii-concurs Vocea României. Prima experiență de acest fel pentru Irina s-a dovedit o reală provocare, însă a reușit să facă cele mai bune alegeri alături de echipa ei. Artista a mers cu Dora Gaitanovici în finală; aceasta s-a clasat pe locul 2.

Pentru Irina, faptul că a fost unul dintre cei patru jurați la emisiune a fost o adevărată surpriză:

"Eu nu m-am așteptat niciodată să se întâmple lucrul ăsta acum pentru că sunt realistă și pentru că nu m-am gândit niciodată că cineva ar putea să se încreadă atât de mult în capacitățile mele care încă nu au fost descoperite."

Despre echipa formată de-a lungul emisiunii, Irina Rimes spune că este foarte mândră, că sunt uniți și încă își scriu pe grupul de WhatsApp. Dora Gaitanovici are deja un EP gata și urmează să lanseze primul single.