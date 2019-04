Cum se recrutează talentele muzicale? Vedere din departamentul A&R al caselor de discuri

Care este drumul unui artist de la creație la celebritate? Am aflat de la experții în domeniu mai multe din culisele departamentului de A&R al caselor de producție atât locale cât și internaționale, despre recrutarea viitorilor artiști și tot ce implică aceste selecții.

V-ați întrebat vreodată prin ce proceduri de selecție trece un artist de la momentul în care începe să creeze și până ajunge să fie recunoscut și produs efectiv de o casă de discuri pentru a ajunge la publicul larg? Am primit câteva răspunsuri pe această temă în deschiderea conferinței Mastering the Music Business 2019 , de la reprezentanții mai multor case de discuri: Cătălin Muraru de la Roton România, Jeroen te Rehorst de la Armada Music și Stephen Budd de la Stephen Budd Music Ltd. Mai târziu, Dan Popi a discutat și el despre Cat Music în aceeași tematică.

Artistul "from Zero to Hero" via A&R

Drumul artistului "from Zero to Hero" este unul care trece întotdeauna prin departamentul A&R, care se ocupă de selecția și recrutarea muzicienilor conform cerințelor pieței din nișa muzicală aferentă. A&R este prescurtarea de la "Artists and Repertoire", iar în mod oficial persoanele care lucrează în acest departament se ocupă exclusiv de a asculta demo-urile trimise de muzicieni casei de discuri, de a selecționa conform criteriilor și de a superviza mai departe "dezvoltarea artistică" a muzicienilor.

Colaborarea de succes dintre un artist și casa de producție are câteva aspecte importante, iar primul dintre ele ține de calitatea persoanei din A&R de a fi obiectivă în procesul de selecție și recunoaștere a potențialului artistului sau a muzicii sale. Atât Stephen Budd, cât și Dan Popi spun că sunt două posibilități: fie sclipirea de geniu să fie recunoscută în potențialul artistului, iar apoi să fie compusă muzică pentru acesta, fie ca artistul să vină deja cu câteva piese bune și să fie susținut în promovarea ulterioară.

Apoi, relația între A&R și artist este foarte importantă: o deschidere reciprocă pentru a lucra împreună, atât cu sugestii și inițiative de îmbunătățire din partea reprezentatului casei de discuri pentru artist, cât și deschiderea artistului de a-și recalibra muzica în funcție de cerințele pieței și de sugestiile primite. E foarte important să înveți să fii diplomat în acest domeniu, spune Stephen Budd, dar în același timp să știi când e momentul să dai cuiva o palmă pentru a-l readuce cu picioarele pe pământ.

O întrebare importantă pe care și-o pune un specialist A&R este: "Merită acest artist timpul meu, timpul studioului și energia depusă?", iar răspunsul nu vine întotdeauna din prima, ci după ce deja se stabilește o legătură între cei doi și începe să fie lansat mai departe pe piață, după un timp petrecut împreună și după ce relația se consolidează. Temeinicia și continuitatea relației în timp poate face o diferență uriașă în succesul artistului. Dan Popi spune că este mult mai greu de lucrat cu artiștii care sunt mândri și orgolioși și mult mai ușor cu cei care își doresc ceva și au de asemenea nevoi materiale, căci ei sunt mai dispuși să muncească pentru a obține ceea ce vor.

Demo-urile muzicale pentru casele de discuri

Provocarea cea mare a celor din departamentul A&R este de a face față volumului mare de demo-uri trimise, de a le asculta pe toate și de a le răspunde artiștilor. Jeroen Te Rehorst de la Armada Music a împărtășit că primeste în jur de 800 de demouri pe săptămână, iar Stephen Budd a menționat că se simte ca un "porc de trufe" care e nevoie să scurme în pământ până găsește ceva valoros.

Calitatea și punctualitatea materialelor trimise de artiști au o foarte mare importanță în procesul specialistului A&R. Cu cât un e-mail este mai la obiect, cu o piesă bine masterizată și cu o descriere a artistului sintetizată și în același timp cuprinzătoare, cu atât mai ușor devine procesul de selecție.

Cu aceste informații din spatele cortinei departamentului de A&R al unei case de discuri, putem vizualiza mai bine complexitatea procesului de creștere al unui artist. Să ajungi pe culmile succesului nu este chiar atât de simplu, e o sumă de coordonate și de oameni care stau dincolo de ceea se vede și se aude public.

Conferințele Mastering the Music Business au ca rol transparentizarea proceselor din industria muzicală și punerea în contact a oamenilor din diferite laturi ale industriei, către viitoare colaborări. Pe acest fundal, departamentul A&R a devenit un pic mai clar pentru public și pentru artiștii începători care au nevoie de îndrumare.

Ediția din acest an Mastering The Music Business s-a desfășurat în perioada 20-22 martie 2019 la Hotel Caro din București. Anca Lupeș a avut inițiativa acestui eveniment în 2016, conferința adresându-se muzicienilor și profesioniștilor din industria muzicală. Ediția următoare va avea loc în perioada 18-20 martie 2020 în București.