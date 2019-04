De ce să mergi la un festival în 2019: "Poți vedea orice concert pe YouTube, dar vibe-ul e 90%"

Deşi trăim în era digitalizării, când totul e la un click distanţă, muzica live se consumă în continuare cu un mare apetit. Organizatorii de festivaluri promit publicului experienţe de neuitat, punctând la Mastering The Music Business 2019 importanţa vibe-ului.

Pentru vibe și experiențe memorabile alături de prieteni, merită cu prisosință să mergi la un festival și în 2019, chiar dacă tehnologia îți oferă și alte variante. "Acum poți vedea orice concert pe YouTube", ne-a amintit Maja Starcevic, Main Stage Booker al Exit Festival din Serbia, punctând totodată că experiența pe care o trăiești atunci când vii la un festival nu poate fi reprodusă din fața unui laptop sau a unui smartphone.

Această importanță a vibe-ului de festival a fost subliniată de către toți cei prezenți la panelul "How to play the festival game and win?", din cadrul celei de-a patra ediții a Mastering The Music Business. Alături de Maja Starcevic, la discuție au participat: Filip Kostlek (Booking & Production Manager Colors of Ostrava), Marion Meier (Head of program, production/ Zurich Openair), Andi Vanca (Head of Communication Electric Castle), Maja Starcevic (Main Stage Booker Exit Festival), Dragoș Chiscoci (Manager BUG Mafia / Artist Booking & Programming Awake) și moderatorul Gordon Masson (Editor - IQ Magazine).

"Acum poți vedea orice concert pe YouTube, dar vibe-ul e 90 la sută. Asta nu înseamnă că nu investești în line-up, dar vibe-ul e foarte important", a declarat Maja.

Sub această umbrelă a vibe-ului este înglobat și confortul pe care un organizator de festival îl oferă publicului, "locația perfectă" fiind un alt element esențial.

"Awake a început abia atunci când am găsit locația perfectă", a mărturisit Dragoș Chiscoci, dezvăluind publicului de la MMB 2019 că domeniul Teleki din satul Gornești, județul Mureș, s-a mulat întru totul pe conceptul acestui festival.

Nu poate fi ignorat nici aspectul financiar, festivalul Exit din Serbia bucurându-se de un public vast și datorită prețurilor reduse ale biletelor, abonamentelor și ale serviciilor oferite.

Cum poate ajunge un artist într-un line-up de festival?

Line-up-ul este și el important, organizatorii de festivaluri încercând să atragă publicul printr-un line-up eclectic, în care, dacă ești o trupă nouă, îți poți găsi loc muncind foarte mult și perseverând.

"Cel mai bun sfat pe care îl pot da (unei trupe noi) este să muncească. Să fie un exemplu pentru oamenii din jur. Să nu se aștepte ca succesul să vină fără să muncească. Stabiliți-vă scopul mai bine. Încercați să obțineți ceea ce vă doriți. Insistați, dar știind ceea ce vă doriți", a declarat Dragoș Chiscoci.

Marion Meier, Head of program, Production Zurich Openair, le-a amintit formațiilor și artiștilor tineri că este vital să aibă alături de ei o echipă de oameni capabili:

"Să susțină multe concerte și să aibă o echipă. Să aibă o persoană care se ocupă de marketing, o altă persoană care se ocupă de booking."

Cum se aleg trupele noi?

Selecția trupelor noi se face de cele mai multe ori în cadrul showcase-urilor, dar și urmărind activitatea lor pe Spotify, YouTube și canalele de social media. În definitiv, însă, este important să îi poți oferi publicului acea experiență de neuitat, în jurul căreia gravitează toate celelalte aspecte.

"Ca festivaluri avem datoria de a introduce trupe noi, dar e și vorba de divertisment", a subliniat Dragoș Chiscoci.

"Pentru a fi un festival de succes, trebuie să ai o identitate"

Deși vibe-ul a fost menționat de către toți cei prezenți la panel, au fost amintite și alte aspecte, precum autenticitatea.

"Am început să facem asta acum 7 ani, când existau două alte festivaluri similare, după aceea au început să apară tot mai multe festivaluri peste tot în țară. Există potențial. Dar cred că pentru a fi un festival de succes, trebuie să ai o identitate și să creezi ceva unic, nu să încerci să recreezi ceva ce există deja", e de părere Andi Vanca, Head of Communication al festivalului Electric Castle.

Totodată, pentru a rezista pe termen lung în această branșă, trebuie să iei în calcul păstrarea prospețimii evenimentelor.

"Încercăm să obținem cât mai multe păreri din partea artiștilor, a agenților, a publicului, desigur. După festival, facem un sondaj, îl trimitem a doua zi, după încheierea festivalului. Lumea ne spune ce le-a plăcut și ce nu. E foarte important, pentru că în baza acelui feedback, vom face îmbunătățiri", a indicat Andi Vanca.

Ediția din acest an a conferinței Mastering The Music Business s-a desfășurat în perioada 20-22 martie 2019 la Hotel Caro din București. Anca Lupeș a avut inițiativa acestui eveniment în 2016, conferința adresându-se muzicienilor și profesioniștilor din industria muzicală. Ediția următoare va avea loc în perioada 18-20 martie 2020 în București.