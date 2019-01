Lesoir, Gorilla Pulp, Mihai Barbu Project și Zammorian la SoundArt Festival 2019

A fost anunțat un nou set de trupe ce vor concerta la cea de-a treia ediție SoundArt Festival din Quantic Club din perioada 8-10 martie: Lesoir, Gorilla Pulp, Mihai Barbu Project și Zammorian se alătură celor de la Riverside, Planet of Zeus, Sunnata, Weedpecker, Perihelion, Viper Soup Complex și Purple Caravan.

Lesoir - artrock, Olanda

Lesoir îi însoțește pe Riverside pe parcursul turneului european din 2019. Trupa s-a înființat în 2010, iar stilul abordat este dificil de definit datorită compozițiilor complexe ca structura și a disonanțelor ritmice care presară muzica Lesoir. Dacă progresivul poate fi găsit la bază, Lesoir nu se sfiește nici de la pasaje de jazz sau chiar math-rock. Cel mai recent al albumul, "Latitude," a fost lansat în 2017. Lesoir se consideră influențată de Anathema, Porcupine Tree, Steven Wilson și The Gathering.

Gorilla Pulp - blues, stoner rock, Italia

Gorilla Pulp este o trupă italiană care canalizează influențele blues, psychedelic, stoner rock și heavy metal din anii '70 într-un mod unic. Înființată în 2014 de Maurice Flee (voce/chitară) și Choris (bas), formația a fost completată de Vernati (chitară) și Bulldozer (tobe). "Peyote Queen", albumul de debut a văzut lumina zilei în 2016 prin intermediul Retro Vox Records. Trupa a apărut mai târziu cu piesa "Witchcraft" pe o compilație alături de legende ale stilului precum Pentagram, Saint Vitus sau Hawkwind. Cel mai recent material al trupei se numește "Heavy Lips" și a fost lansat în 2017.

Zammorian - post-psychedelic/progressive post-rock, România

Zammorian este un colectiv de artiști și designeri români care se manifestă prin muzică, elemente vizuale și povesti. Stilul muzical este instrumental, cinematic cu influențe din zona prog și electronic. Sub materialul compus se ascunde o mitologie bazată pe povestiri și arcuri narative. Povestea completă va fi lansată ca un roman. Trupa are apariții live impresionate în care folosește elemente vizuale abstracte create de Awkwarizmi, artistul VJ al grupului. "The Theory of Absence — Parts I & II" este numele materialului de debut. Acesta va fi lansat în 2019 ca dublu album.

Mihai Barbu Project - progressive/ambient metal, România

Trupa a luat naștere din inițiativa lui Mihai Barbu în toamna anului 2017. Și-a creat propriul stil muzical prin îmbinarea elementelor de progressive și ambient metal, reușind astfel să aibă un sunet modern și complex. Mihai Barbu Project a lansat pe platformele de streaming albumul de debut, "A Lifetime Consequence", ce conține un material muzical cu o durată de peste 80 de minute. Piesele atacă conflictul interior al artistului și pacea regăsită odată cu finele compoziției.

Bilete SoundArt Festival 2019 în Club Quantic:

Abonament - 150 lei

Ziua 1 - 35 lei (trupe confirmate: Perihelion, Purple Caravan, Gorilla Pulp, Zammorian)

Ziua 2 - 55 lei (trupe confirmate: Planet of Zeus, Sunnata, Weedpecker)

Ziua 3 - 70 lei (trupe confirmate: Riverside, Lesoir, Viper Soup Complex, Mihai Barbu Project)

SoundArt Festival este dedicat stilurilor progressive și stoner rock/metal. Eveniment consacrat contemporaneității, SoundArt Festival girează pentru ingeniozitatea muzicii experimentale moderne ca ferment al procesului sincretic.