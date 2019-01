Carlos Santana lansează un nou EP, "In Search of Mona Lisa"

Carlos Santana ne poartă într-o altfel de călătorie prin EP-ul „In Search of Mona Lisa”. Mai multe detalii despre legătura dintre muzică și artă puteți afla din articol.

Cele trei piese regăsite pe EP sunt învăluite de magie și au rolul de a familiariza pe toată lumea cu experiență profundă și plină de magie, trăită de Santana în momentul în care a văzut cu proprii ochi Mona Lisa, capodopera lui Leonardo da Vinci.

Până în prezent, Santana a câștigat 10 premii Grammy, 9 dintre ele doar pentru albumul „Supernatural” (lansat în 1999), material ce a mai fost distins și cu trei premii Latin Grammy. De asemenea, acesta a primit și premiul Billboard Century (1996), a fost inclus în The Rock and Roll Hall of Fame (1998), iar în anul 2009 a avut onoarea de a se număra printre puținii artiști distinși cu Billboard Latin Music Awards’ Lifetime Achievement. Conform unui clasament făcut de revista Rolling Stone, Santana este cel de-al 15-lea cel mai bun chitarist al tuturor timpurilor.

Carlos Santana pregătește lansarea unui nou album, în această vară, care va fi produs de către Rick Rubin. În 2016, artistul s-a reunit cu foștii membri din trupă, Gregg Rolie, Michael Carabello, Michael Shrieve și Neil Schon, lansând discul "Santana IV". A urmat un turneu de promovare și un DVD denumit "Live at the House of Blues" ce conține prestația live a pieselor. În 2017, Santana a colaborat cu trupa the Isley Brothers și au înregistrat împreună un alt material discografic, denumit "The Power of Peace".

EP-ul „In Search of Mona Lisa” conține piesele "Do You Remember Me", "In Search of Mona Lisa" și "Lovers from Another Time".