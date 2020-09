Dacă videoclipul "Thriller" al lui Michael Jackson ar primi o ediţie 2020, atunci ar arăta probabil că "The Business" al lui Tiesto. Aici avem un tânăr înviat din morţi, proaspăt ieşit din morgă şi care dansează de mama focului pe baruri şi mese. Tânărul zombie este dezintegrat de un automobil, dar nu se poate opri din dans nici măcar când este dezmembrat. Acest track nu este house-ul clasic sau trance-ul lui Tiesto, ci mai degrabă un EDM sau un hit pop cu o voce masculină gravă care îţi rămâne în creier.

Iar la final tânărul se dizolvă fix ca personajele din "Avengers" afectate de Thanos. Tiesto a început o nouă etapă în cariera sa, odată cu colaborarea cu Atlantic Records. De fapt "The Business" este şi primul său single sub umbrela lor. Videoclipul a fost regizat de către Christian Breslauer, iar personajul principal din clip este Casey Frey, un comediant cunoscut, semnalat de către o sumedenie de comentarii de pe YouTube. Nu ştiam că e aşa bine coordonat la dans şi are mişcări aşa bune.

Clipul a fost lansat după un concert live susţinut de celebrul muzician la Red Rocks Amphitheatre, un loc special pentru concerte şi spectaculos că design. Iată ce a declarat DJ-ul şi producătorul despre evoluţia sa în 2020:

Am lucrat mult în studio în ultima perioadă, am pregătit multă muzică, dar atunci când simți că ai o piesă specială așa cum este "The Business", abia aștepți să o împărtășești cu toată lumea. Și sunt cu atât mai entuziasmat cu cât este prima lansare din colaborarea mea cu Atlantic Records. Este prima piesă din multe altele care vor urma.

Tiesto are peste 36 de milioane de albume vândute, peste 8 miliarde de stream-uri în toată lumea şi o audienţă de peste 30 de milioane de fani. Cunoscut ca "The Godfather of EDM", Tiesto este singurul DJ care a primit premiul "The Greatest DJ of All Time" din partea Mixmag şi "#1 DJ" conform Rolling Stone. Ar fi trebuie să îl vedem mixând la SAGA Festival 2020 în Parcul Izvor chiar în această lună, dar evenimentul a fost amânat de pandemie pentru la anul.