The Motans - A mea

"A mea" este compusă de Denis Roabeș (The Motans) și Alex Cotoi. Melodia are un mesaj optimist, în care dragostea, distracția și aventura sunt principalele motive. Pentru ca povestea "A mea" să fie completă, piesa este acompaniată de un videoclip filmat în cadrul festivalului UNTOLD.

"Știu ce înseamnă să iubești muzica, să te regăsești în munca unui artist sau în versurile pieselor tale preferate. La fel sunt și eu și recunosc faptul că mi-a lipsit scena, mi-au lipsit momentele în care am stat în fața oamenilor și am cântat la unison cu ei. Dar cel mai important, mi-a lipsit interacțiunea dintre oameni, momentele în care de pe scenă vedeam cum oamenii se țin în brațe și trăiesc momente speciale. Iar piesa <<A mea>> este fix despre asta: despre iubire, despre modul în care muzica reușește să unească două suflete", a declarat The Motans.