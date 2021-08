Roxen x DMNDS x Strange Fruits Music - Money Money

Compusă de Gustav Nyström, Kristin Carpenter, Alex Ghinea și Marcus White și produsă de Gustav Nyström și Rasmus Budny, "Money Money" se bucură de un videoclip colorat, pentru care artista a lucrat cu Isabella Szanto, Roberto Stan și Loops Production.

"Îmi doresc ca oamenii să se simtă bine ascultându-mi muzica, și poate să atragă în viața lor ceea ce își doresc. În ultima perioada am ajuns într-o stare de fericire imensa pe care vreau să o împart cu toată lumea. Pentru mine asta reprezintă <<Money Money>>: good vibes, happiness and the law of attraction", a spus Roxen.

Roxen a reușit să capteze atenția publicului datorită timbrului său unic. Lansări precum: "Ce-ți Cântă Dragostea", "You Don't Love Me" feat. Sickotoy, "Parte Din Tine" feat. DJ Project și "Spune-mi" au intrat în toate topurile naționale de la radio și TV, ajungând unele dintre cele mai difuzate piese ale momentului.

Proiectul DMNDS s-a bucurat de un succes enorm odată cu lansarea single-ului "Sexy Black", reușind să aibă peste 25 de milioane de stream-uri pe Spotify datorită playlist-urilor importante în care piesa s-a regăsit. Succesul lor nu s-a oprit aici, motiv pentru care piesa "Seven Nation Army" a ajuns pe poziția 6 în Top 200 Shazam Discovery France, evoluția în lumea muzicii dance fiind constantă și din ce în ce mai vizibilă.

Strange Fruits este un proiect muzical cunoscut la nivel internațional, cu peste 3.5 miliarde de stream-uri pe Spotify și milioane de vizualizări pe YouTube. Lansări precum: "Calabria" feat. Lujavo & Nito-Onna, "Blue (Da Ba Dee)" sau "Sweet Dreams (Are Made Of This)" sunt doar câteva dintre cele mai populare piese ale proiectului.