Piesa "Lasa-mă" este compusă de Pasha Parfeni alături de Fox Banger și Vica Demici. Melodia ne reamintește că uneori e bine să rupem rutina permițând distanței să reîmprospăteze o relație de iubire.

"Lucrurile mărețe se percep mai bine de la distanță. Așa se întâmplă și cu dragostea adevărată. Uneori îi poți aprecia adevărata valoare de la distanță, în afara regimului obișnuit, cotidian și de rutină. Uneori avem nevoie de timp și spațiu pentru a conștientiza cât de importantă este relația de fapt", declară Pasha.

""Lasa-mă" este o piesă de feeling, care «gâdilă» urechea ascultătorului și pe care am acceptat s-o cânt alături de Pasha cu tot dragul, când mi-a propus, pentru că mi-a plăcut foarte mult! Mi s-a părut o piesă «altfel» comparativ cu celelalte piese ale mele de până acum și pentru că mă consider o persoană versatilă, îmi place să experimentez din punct de vedere muzical. Este o piesă caldă, de dragoste, de dor și despre călătoria a doi oameni plini de iubire", povestește Nicoleta Nucă.