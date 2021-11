Otilia x Emilian - Ultimul mesaj

Muzica și textul sunt semnate de Emilian, în timp ce orchestrația piesei "Ultimul mesaj" poartă amprenta lui Costin Bodea. O melodie ca un leac pentru inimi frânte, piesa celor doi vorbește despre curajul de a spune adio, despre noi începuturi, dar mai ales despre a accepta o relație la final de drum.

"Am stat la povești cu Otilia când am fost în studio și am vorbit despre mai multe întâmplări ale vieții. Am simțit să transpun într-o piesă tot ceea ce am vorbit, ca și cum ar fi fost un ultim mesaj pentru cineva. <<Ultimul mesaj>> este despre o ea, care a fost înșelată, și un el, care recunoaște că a înșelat-o și îi spune că relația lor nu mai este ce era odată. În videoclip se regăsesc fragmente din relația care, cândva, era tot ceea ce și-ar fi dorit oricine. Sunt cadre în care eu și Otilia dansăm, intercalate cu ea dansând singură. Acel moment exprimă faptul că ea și-a călcat pe suflet și, în cele din urmă, a trimis ultimul mesaj", a declarat Emilian.