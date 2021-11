Taylor Swift - I Bet You Think About Me

"I Bet You Think About Me" este una dintre piesele ce nu fusese incluse pe albumul "Red" din 2012. Acum, melodia a ajuns la urechile fanilor odată cu lansarea noii versiuni a discului. "Red (Taylor's Version)" a fost lansat pe 12 noiembrie, și poate fi achiziționat de pe majoritatea platformelor de streaming.

Melodia beneficiază și de un videoclip regizat de nimeni alta decât Blake Lively, actrița cunoscută mai ales pentru rolul Serenei van der Woodsen din serialul "Gossip Girl". Clipul "I Bet You Think About Me" marchează debutul regizoral al acesteia.

"Din punct de vedere muzical și compozițional, albumul <<Red>> poate fi comparat cu o persoană care are inima frântă. Pare că totul este împrăștiat, că este un mozaic de sentimente, care cumva ajung să se potrivească împreună la sfârșit. Am fost fericită, liberă, confuză, singură, devastată, euforică, dezlănțuită și chinuită de amintirile din trecut. Am intrat în studio și am experimentat cu diverși colaboratori mai multe linii melodice. Nu sunt sigură dacă faptul că mi-am așternut gândurile în acest album, faptul că am auzit mii de voci care au cântat versurile cu pasiune și solidaritate împreună cu mine sau, pur și simplu, faptul că a trecut timpul, dar ceva s-a vindecat pe parcurs", a declarat Taylor Swift.

Tracklist "Red (Taylor's Version)":