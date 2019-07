După colaborarea incendiară cu Lykke Li, pentru piesa "Late Night Feelings", Mark Ronson revine cu un nou featuring de impact. Noul single al reputatului producător britanic se numește "Find U Again" și este o colaborare cu tânăra artistă Camila Cabello, ce de curând a colaborat și cu Shawn Mendes, pentru "Senorita".

În videoclipul cinematic al piesei "Find U Again", Camila Cabello se ascunde de un vânător de recompense pe nume The Duke dansând deghizată într-un club. Mark Ronson îi urmărește show-ul, la finalul clipului ajutând-o pe Camila să scape de The Duke.

"Find U Again" este extras de pe albumul "Late Night Feelings" al lui Mark Ronson. Discul a fost lansat pe 21 iunie și a debutat pe poziția a patra în topul albumelor din UK.

Tracklist "Late Night Feelings" - Mark Ronson: